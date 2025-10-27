Dagknight Dog（DOGK）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0.00259503$ 0.00259503 $ 0.00259503 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） +3.83% 漲跌幅（1D） -3.15% 漲跌幅（7D） -15.59% 漲跌幅（7D） -15.59%

Dagknight Dog（DOGK）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，DOGK 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。DOGK 的歷史最高價為 $ 0.00259503，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，DOGK 在過去 1 小時內的價格變動為 +3.83%，過去 24 小時內變動為 -3.15%，過去 7 天內累計變動為 -15.59%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Dagknight Dog（DOGK）市場資訊

市值 $ 168.34K$ 168.34K $ 168.34K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 168.34K$ 168.34K $ 168.34K 流通量 2.27B 2.27B 2.27B 總供應量 2,267,821,956.0 2,267,821,956.0 2,267,821,956.0

Dagknight Dog 的目前市值為 $ 168.34K, 它過去 24 小時的交易量為 --。DOGK 的流通量為 2.27B，總供應量是 2267821956.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 168.34K。