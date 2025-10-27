DADI Insight Token（DIT）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 12.33 24H最高價 $ 16.87 歷史最高 $ 19.08 最低價 $ 7.47 漲跌幅（1H） -1.01% 漲跌幅（1D） -3.16% 漲跌幅（7D） +9.34%

DADI Insight Token（DIT）目前實時價格為 $12.77。過去 24 小時內，DIT 的交易價格在 $ 12.33 至 $ 16.87 之間波動，市場活躍度顯著。DIT 的歷史最高價為 $ 19.08，歷史最低價為 $ 7.47。

從短期表現來看，DIT 在過去 1 小時內的價格變動為 -1.01%，過去 24 小時內變動為 -3.16%，過去 7 天內累計變動為 +9.34%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

DADI Insight Token（DIT）市場資訊

市值 $ 7.11M 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 19.34M 流通量 551.28K 總供應量 1,500,000.0

DADI Insight Token 的目前市值為 $ 7.11M, 它過去 24 小時的交易量為 --。DIT 的流通量為 551.28K，總供應量是 1500000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 19.34M。