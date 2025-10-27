DACHU THE CHEF（DACHU）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0.0029699$ 0.0029699 $ 0.0029699 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） -0.32% 漲跌幅（1D） -2.49% 漲跌幅（7D） -6.38% 漲跌幅（7D） -6.38%

DACHU THE CHEF（DACHU）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，DACHU 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。DACHU 的歷史最高價為 $ 0.0029699，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，DACHU 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.32%，過去 24 小時內變動為 -2.49%，過去 7 天內累計變動為 -6.38%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

DACHU THE CHEF（DACHU）市場資訊

市值 $ 505.46K$ 505.46K $ 505.46K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 505.46K$ 505.46K $ 505.46K 流通量 955.00M 955.00M 955.00M 總供應量 954,998,997.0736979 954,998,997.0736979 954,998,997.0736979

DACHU THE CHEF 的目前市值為 $ 505.46K, 它過去 24 小時的交易量為 --。DACHU 的流通量為 955.00M，總供應量是 954998997.0736979，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 505.46K。