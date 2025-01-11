D2 圖標

D2 價格 (D2X)

USD

D2 (D2X) 實時價格圖表

$0.00808804
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-3.50%(1D)

今天 D2 (D2X) 的價格

今天 D2 (D2X) 的實時價格爲 0.00808804 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。D2X 兌換 USD 的價格爲實時更新。
D2 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 6.39K USD
- D2 當天價格變化爲 -3.57%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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D2 (D2X) 價格表現 USD

今天內，D2 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000300014688497045
在過去30天內，D2 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0000877204
在過去60天內，D2 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0001690659
在過去90天內，D2 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.003562623921067297

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.000300014688497045-3.57%
30天$ -0.0000877204-1.08%
60天$ -0.0001690659-2.09%
90天$ -0.003562623921067297-30.57%

D2 (D2X) 價格分析

D2 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00804484
$ 0.00804484$ 0.00804484

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$ 0.00839747$ 0.00839747

$ 0.255729
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-0.46%

-3.57%

+14.06%

D2 (D2X) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 6.39K
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什麼是D2 (D2X)

D2 ($D2X) tokens earn Storage Network Tariffs on the ScPrime Decentralized Storage network when storage contracts complete successfully. The ScPrime network is a worldwide network of independent storage providers who earn utility tokens for providing storage to the network. D2 holders will share in these earning by holding the $D2X tokens.

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D2 (D2X) 資源

官網

大家還在問：關於 D2 (D2X) 的其他問題

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D2X 兌換爲當地貨幣

1 D2X 兌換 AUD
A$0.0131026248
1 D2X 兌換 GBP
0.0065513124
1 D2X 兌換 EUR
0.0078453988
1 D2X 兌換 USD
$0.00808804
1 D2X 兌換 MYR
RM0.0363152996
1 D2X 兌換 TRY
0.2864783768
1 D2X 兌換 JPY
¥1.2752412668
1 D2X 兌換 RUB
0.8219875052
1 D2X 兌換 INR
0.6971081676
1 D2X 兌換 IDR
Rp132.5907984576
1 D2X 兌換 PHP
0.47719436
1 D2X 兌換 EGP
￡E.0.4086886612
1 D2X 兌換 BRL
R$0.0494988048
1 D2X 兌換 CAD
C$0.0116467776
1 D2X 兌換 BDT
0.9865791192
1 D2X 兌換 NGN
12.5395354552
1 D2X 兌換 UAH
0.3419623312
1 D2X 兌換 VES
Bs0.42866612
1 D2X 兌換 PKR
Rs2.2522764988
1 D2X 兌換 KZT
4.268058708
1 D2X 兌換 THB
฿0.2804932272
1 D2X 兌換 TWD
NT$0.2677950044
1 D2X 兌換 CHF
Fr0.0073601164
1 D2X 兌換 HKD
HK$0.0629249512
1 D2X 兌換 MAD
.د.م0.0812039216