D1ckGPT 今日價格

D1ckGPT (DICK) 今日實時價格為 $ 0.0047019，過去 24 小時內變化了 0.29%。目前 DICK 兌 USD 的匯率為 $ 0.0047019 每 DICK。

D1ckGPT 目前市值在 $ 307,206 排名第 #-，流通供應量為 26.34M DICK。過去 24 小時內，DICK 的交易價格在 $ 0.0045985（低點）和 $ 0.00475357（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.297034，而歷史最低價為 $ 0.00440837。

短期表現方面，DICK 在過去一小時內波動了 -0.03%，過去7 天內波動了 -3.69%。過去一天，總交易量達到 $ 23.13。

D1ckGPT（DICK）市場資訊

市值 $ 307.21K$ 307.21K $ 307.21K 成交量（24H） $ 23.13$ 23.13 $ 23.13 完全稀釋市值 $ 324.43K$ 324.43K $ 324.43K 流通量 26.34M 26.34M 26.34M 總供應量 69,000,000.0 69,000,000.0 69,000,000.0

D1ckGPT 的目前市值為 $ 307.21K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 23.13。DICK 的流通量為 26.34M，總供應量是 69000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 324.43K。