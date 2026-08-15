CyreneAI 今日價格

CyreneAI (CYAI) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.25%。目前 CYAI 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 CYAI。

CyreneAI 目前市值在 $ 51,821 排名第 #-，流通供應量為 999.83M CYAI。過去 24 小時內，CYAI 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.0024492，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，CYAI 在過去一小時內波動了 +0.02%，過去7 天內波動了 -22.39%。過去一天，總交易量達到 --。

CyreneAI（CYAI）市場資訊

市值 $ 51.82K$ 51.82K $ 51.82K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 51.82K$ 51.82K $ 51.82K 流通量 999.83M 999.83M 999.83M 總供應量 999,829,586.59555 999,829,586.59555 999,829,586.59555

CyreneAI 的目前市值為 $ 51.82K, 它過去 24 小時的交易量為 --。CYAI 的流通量為 999.83M，總供應量是 999829586.59555，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 51.82K。