CyOp New Era 價格 (CYOP)
今天 CyOp New Era (CYOP) 的實時價格爲 0.225987 USD。目前其市值爲 $ 225.99K USD。CYOP 兌換 USD 的價格爲實時更新。
CyOp New Era 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- CyOp New Era 當天價格變化爲 +0.48%
- 其循環供應量爲 1.00M USD
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今天內，CyOp New Era 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00108936。
在過去30天內，CyOp New Era 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去60天內，CyOp New Era 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，CyOp New Era 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00108936
|+0.48%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
CyOp New Era 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.68%
+0.48%
-12.75%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
CyOp is a decentralized experiment merging AI and human governance to manage a crypto investment fund. Holders of the $CyOp token participate in a DAO that competes directly with an evolving AI trading bot, creating a gamified test of human vs. machine decision-making. The project includes staking, governance voting, and technical analysis tools, offering both utility and active community involvement.
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|1 CYOP 兌換 VND
₫5,946.847905
|1 CYOP 兌換 AUD
A$0.34576011
|1 CYOP 兌換 GBP
￡0.16497051
|1 CYOP 兌換 EUR
€0.19434882
|1 CYOP 兌換 USD
$0.225987
|1 CYOP 兌換 MYR
RM0.95818488
|1 CYOP 兌換 TRY
₺8.89936806
|1 CYOP 兌換 JPY
¥32.75455578
|1 CYOP 兌換 RUB
₽17.7851769
|1 CYOP 兌換 INR
₹19.50945771
|1 CYOP 兌換 IDR
Rp3,704.70432528
|1 CYOP 兌換 KRW
₩309.57055182
|1 CYOP 兌換 PHP
₱12.84736095
|1 CYOP 兌換 EGP
￡E.11.32420857
|1 CYOP 兌換 BRL
R$1.23614889
|1 CYOP 兌換 CAD
C$0.30508245
|1 CYOP 兌換 BDT
৳27.62465088
|1 CYOP 兌換 NGN
₦349.28324733
|1 CYOP 兌換 UAH
₴9.38524011
|1 CYOP 兌換 VES
Bs23.050674
|1 CYOP 兌換 PKR
Rs63.9995184
|1 CYOP 兌換 KZT
₸115.82963685
|1 CYOP 兌換 THB
฿7.35361698
|1 CYOP 兌換 TWD
NT$6.68017572
|1 CYOP 兌換 AED
د.إ0.82937229
|1 CYOP 兌換 CHF
Fr0.18304947
|1 CYOP 兌換 HKD
HK$1.77173808
|1 CYOP 兌換 MAD
.د.م2.0564817
|1 CYOP 兌換 MXN
$4.27793391