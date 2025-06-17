CyOp New Era 圖標

CyOp New Era 價格 (CYOP)

USD

CyOp New Era (CYOP) 實時價格圖表

$0.225987
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+0.40%(1D)

今天 CyOp New Era (CYOP) 的價格

今天 CyOp New Era (CYOP) 的實時價格爲 0.225987 USD。目前其市值爲 $ 225.99K USD。CYOP 兌換 USD 的價格爲實時更新。
CyOp New Era 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- CyOp New Era 當天價格變化爲 +0.48%
- 其循環供應量爲 1.00M USD

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CyOp New Era (CYOP) 價格表現 USD

今天內，CyOp New Era 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00108936
在過去30天內，CyOp New Era 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去60天內，CyOp New Era 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，CyOp New Era 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00108936+0.48%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

CyOp New Era (CYOP) 價格分析

CyOp New Era 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.222593
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$ 0.232471
$ 0.232471$ 0.232471

$ 0.376367
$ 0.376367$ 0.376367

+0.68%

+0.48%

-12.75%

CyOp New Era (CYOP) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 225.99K
$ 225.99K$ 225.99K

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1.00M
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什麼是CyOp New Era (CYOP)

CyOp is a decentralized experiment merging AI and human governance to manage a crypto investment fund. Holders of the $CyOp token participate in a DAO that competes directly with an evolving AI trading bot, creating a gamified test of human vs. machine decision-making. The project includes staking, governance voting, and technical analysis tools, offering both utility and active community involvement.

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CyOp New Era (CYOP) 資源

白皮書
官網

CyOp New Era（CYOP）代幣經濟

了解 CyOp New Era（CYOP）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 CYOP 代幣的完整經濟學

大家還在問：關於 CyOp New Era (CYOP) 的其他問題

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CYOP 兌換爲當地貨幣

1 CYOP 兌換 VND
5,946.847905
1 CYOP 兌換 AUD
A$0.34576011
1 CYOP 兌換 GBP
0.16497051
1 CYOP 兌換 EUR
0.19434882
1 CYOP 兌換 USD
$0.225987
1 CYOP 兌換 MYR
RM0.95818488
1 CYOP 兌換 TRY
8.89936806
1 CYOP 兌換 JPY
¥32.75455578
1 CYOP 兌換 RUB
17.7851769
1 CYOP 兌換 INR
19.50945771
1 CYOP 兌換 IDR
Rp3,704.70432528
1 CYOP 兌換 KRW
309.57055182
1 CYOP 兌換 PHP
12.84736095
1 CYOP 兌換 EGP
￡E.11.32420857
1 CYOP 兌換 BRL
R$1.23614889
1 CYOP 兌換 CAD
C$0.30508245
1 CYOP 兌換 BDT
27.62465088
1 CYOP 兌換 NGN
349.28324733
1 CYOP 兌換 UAH
9.38524011
1 CYOP 兌換 VES
Bs23.050674
1 CYOP 兌換 PKR
Rs63.9995184
1 CYOP 兌換 KZT
115.82963685
1 CYOP 兌換 THB
฿7.35361698
1 CYOP 兌換 TWD
NT$6.68017572
1 CYOP 兌換 AED
د.إ0.82937229
1 CYOP 兌換 CHF
Fr0.18304947
1 CYOP 兌換 HKD
HK$1.77173808
1 CYOP 兌換 MAD
.د.م2.0564817
1 CYOP 兌換 MXN
$4.27793391