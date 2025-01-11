Cygnus Finance Global USD 圖標

Cygnus Finance Global USD 價格 (CGUSD)

USD

Cygnus Finance Global USD (CGUSD) 實時價格圖表

$0.986952
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-0.70%(1D)

今天 Cygnus Finance Global USD (CGUSD) 的價格

今天 Cygnus Finance Global USD (CGUSD) 的實時價格爲 0.986952 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。CGUSD 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Cygnus Finance Global USD 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 1.10 USD
- Cygnus Finance Global USD 當天價格變化爲 -0.74%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Cygnus Finance Global USD (CGUSD) 價格表現 USD

今天內，Cygnus Finance Global USD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0074138424986285
在過去30天內，Cygnus Finance Global USD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0141401599
在過去60天內，Cygnus Finance Global USD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0030792902
在過去90天內，Cygnus Finance Global USD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0123275723208239

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.0074138424986285-0.74%
30天$ -0.0141401599-1.43%
60天$ +0.0030792902+0.31%
90天$ -0.0123275723208239-1.23%

Cygnus Finance Global USD (CGUSD) 價格分析

Cygnus Finance Global USD 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.975146
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$ 1.005
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$ 1.065
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-0.04%

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-1.06%

Cygnus Finance Global USD (CGUSD) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 1.10
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0.00
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什麼是Cygnus Finance Global USD (CGUSD)

Cygnus Finance is a RWA stablecoin protocol built on pure, short-term U.S. debt assets. It is also the first native interest-bearing stablecoin protocol and the first native RWA protocol on Base.

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Cygnus Finance Global USD (CGUSD) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Cygnus Finance Global USD (CGUSD) 的其他問題

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CGUSD 兌換爲當地貨幣

1 CGUSD 兌換 AUD
A$1.59886224
1 CGUSD 兌換 GBP
0.79943112
1 CGUSD 兌換 EUR
0.95734344
1 CGUSD 兌換 USD
$0.986952
1 CGUSD 兌換 MYR
RM4.43141448
1 CGUSD 兌換 TRY
34.95783984
1 CGUSD 兌換 JPY
¥155.61272184
1 CGUSD 兌換 RUB
100.30393176
1 CGUSD 兌換 INR
85.06539288
1 CGUSD 兌換 IDR
Rp16,179.53839488
1 CGUSD 兌換 PHP
58.230168
1 CGUSD 兌換 EGP
￡E.49.87068456
1 CGUSD 兌換 BRL
R$6.04014624
1 CGUSD 兌換 CAD
C$1.42121088
1 CGUSD 兌換 BDT
120.38840496
1 CGUSD 兌換 NGN
1,530.15064176
1 CGUSD 兌換 UAH
41.72833056
1 CGUSD 兌換 VES
Bs52.308456
1 CGUSD 兌換 PKR
Rs274.83652344
1 CGUSD 兌換 KZT
520.8145704
1 CGUSD 兌換 THB
฿34.22749536
1 CGUSD 兌換 TWD
NT$32.67798072
1 CGUSD 兌換 CHF
Fr0.89812632
1 CGUSD 兌換 HKD
HK$7.67848656
1 CGUSD 兌換 MAD
.د.م9.90899808