cYFI 圖標

cYFI 價格 (CYFI)

USD

cYFI (CYFI) 實時價格圖表

$154.08
$154.08$154.08
-0.70%(1D)

今天 cYFI (CYFI) 的價格

今天 cYFI (CYFI) 的實時價格爲 154.28 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。CYFI 兌換 USD 的價格爲實時更新。
cYFI 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 0.00 USD
- cYFI 當天價格變化爲 -0.71%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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cYFI (CYFI) 價格表現 USD

今天內，cYFI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -1.111016523996
在過去30天內，cYFI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -23.2230432840
在過去60天內，cYFI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +5.5791196440
在過去90天內，cYFI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +59.37980137021887

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -1.111016523996-0.71%
30天$ -23.2230432840-15.05%
60天$ +5.5791196440+3.62%
90天$ +59.37980137021887+62.57%

cYFI (CYFI) 價格分析

cYFI 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 150.87
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$ 157.98
$ 157.98$ 157.98

$ 834.96
$ 834.96$ 834.96

-0.41%

-0.71%

-10.86%

cYFI (CYFI) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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什麼是cYFI (CYFI)

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cYFI (CYFI) 資源

官網

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CYFI 兌換爲當地貨幣

1 CYFI 兌換 AUD
A$243.7624
1 CYFI 兌換 GBP
123.424
1 CYFI 兌換 EUR
146.566
1 CYFI 兌換 USD
$154.28
1 CYFI 兌換 MYR
RM674.2036
1 CYFI 兌換 TRY
5,498.5392
1 CYFI 兌換 JPY
¥24,072.3084
1 CYFI 兌換 RUB
15,074.6988
1 CYFI 兌換 INR
13,295.8504
1 CYFI 兌換 IDR
Rp2,488,386.7484
1 CYFI 兌換 PHP
8,986.81
1 CYFI 兌換 EGP
￡E.7,752.57
1 CYFI 兌換 BRL
R$911.7948
1 CYFI 兌換 CAD
C$220.6204
1 CYFI 兌換 BDT
18,820.6172
1 CYFI 兌換 NGN
240,311.1564
1 CYFI 兌換 UAH
6,467.4176
1 CYFI 兌換 VES
Bs8,639.68
1 CYFI 兌換 PKR
Rs42,962.3516
1 CYFI 兌換 KZT
79,937.0964
1 CYFI 兌換 THB
฿5,176.094
1 CYFI 兌換 TWD
NT$5,051.1272
1 CYFI 兌換 CHF
Fr138.852
1 CYFI 兌換 HKD
HK$1,200.2984
1 CYFI 兌換 MAD
.د.م1,538.1716