cYFI 價格 (CYFI)
今天 cYFI (CYFI) 的實時價格爲 154.28 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。CYFI 兌換 USD 的價格爲實時更新。
cYFI 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 0.00 USD
- cYFI 當天價格變化爲 -0.71%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，cYFI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -1.111016523996。
在過去30天內，cYFI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -23.2230432840。
在過去60天內，cYFI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +5.5791196440。
在過去90天內，cYFI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +59.37980137021887。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -1.111016523996
|-0.71%
|30天
|$ -23.2230432840
|-15.05%
|60天
|$ +5.5791196440
|+3.62%
|90天
|$ +59.37980137021887
|+62.57%
cYFI 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.41%
-0.71%
-10.86%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
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|1 CYFI 兌換 AUD
A$243.7624
|1 CYFI 兌換 GBP
￡123.424
|1 CYFI 兌換 EUR
€146.566
|1 CYFI 兌換 USD
$154.28
|1 CYFI 兌換 MYR
RM674.2036
|1 CYFI 兌換 TRY
₺5,498.5392
|1 CYFI 兌換 JPY
¥24,072.3084
|1 CYFI 兌換 RUB
₽15,074.6988
|1 CYFI 兌換 INR
₹13,295.8504
|1 CYFI 兌換 IDR
Rp2,488,386.7484
|1 CYFI 兌換 PHP
₱8,986.81
|1 CYFI 兌換 EGP
￡E.7,752.57
|1 CYFI 兌換 BRL
R$911.7948
|1 CYFI 兌換 CAD
C$220.6204
|1 CYFI 兌換 BDT
৳18,820.6172
|1 CYFI 兌換 NGN
₦240,311.1564
|1 CYFI 兌換 UAH
₴6,467.4176
|1 CYFI 兌換 VES
Bs8,639.68
|1 CYFI 兌換 PKR
Rs42,962.3516
|1 CYFI 兌換 KZT
₸79,937.0964
|1 CYFI 兌換 THB
฿5,176.094
|1 CYFI 兌換 TWD
NT$5,051.1272
|1 CYFI 兌換 CHF
Fr138.852
|1 CYFI 兌換 HKD
HK$1,200.2984
|1 CYFI 兌換 MAD
.د.م1,538.1716