Cyclone Protocol 圖標

Cyclone Protocol 價格 (CYC)

USD

Cyclone Protocol (CYC) 實時價格圖表

$14.16
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-3.30%(1D)

今天 Cyclone Protocol (CYC) 的價格

今天 Cyclone Protocol (CYC) 的實時價格爲 14.16 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。CYC 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Cyclone Protocol 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 50.19 USD
- Cyclone Protocol 當天價格變化爲 -3.38%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Cyclone Protocol (CYC) 價格表現 USD

今天內，Cyclone Protocol 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.49611542446146
在過去30天內，Cyclone Protocol 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -3.6331713840
在過去60天內，Cyclone Protocol 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -2.1296441760
在過去90天內，Cyclone Protocol 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.360258491544519

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.49611542446146-3.38%
30天$ -3.6331713840-25.65%
60天$ -2.1296441760-15.03%
90天$ -0.360258491544519-2.48%

Cyclone Protocol (CYC) 價格分析

Cyclone Protocol 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 13.86
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$ 15.21
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$ 6,994.22
$ 6,994.22$ 6,994.22

--

-3.38%

-14.23%

Cyclone Protocol (CYC) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 50.19
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0.00
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什麼是Cyclone Protocol (CYC)

Cyclone is a multi-chain, non-custodial, privacy-preserving protocol. Cyclone applies zkSNARKs to enable transactional privacy by breaking the on-chain link between depositor and recipient addresses. It uses a smart contract that accepts coins/tokens deposits, which can be withdrawn by a different address. Whenever an asset is withdrawn from Cyclone, there is no way to link the withdrawal to the deposit for absolute privacy.

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Cyclone Protocol (CYC) 資源

官網

大家還在問：關於 Cyclone Protocol (CYC) 的其他問題

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CYC 兌換爲當地貨幣

1 CYC 兌換 AUD
A$22.9392
1 CYC 兌換 GBP
11.4696
1 CYC 兌換 EUR
13.7352
1 CYC 兌換 USD
$14.16
1 CYC 兌換 MYR
RM63.5784
1 CYC 兌換 TRY
501.5472
1 CYC 兌換 JPY
¥2,232.6072
1 CYC 兌換 RUB
1,439.0808
1 CYC 兌換 INR
1,220.4504
1 CYC 兌換 IDR
Rp232,131.1104
1 CYC 兌換 PHP
835.44
1 CYC 兌換 EGP
￡E.715.5048
1 CYC 兌換 BRL
R$86.6592
1 CYC 兌換 CAD
C$20.3904
1 CYC 兌換 BDT
1,727.2368
1 CYC 兌換 NGN
21,953.3808
1 CYC 兌換 UAH
598.6848
1 CYC 兌換 VES
Bs750.48
1 CYC 兌換 PKR
Rs3,943.1352
1 CYC 兌換 KZT
7,472.232
1 CYC 兌換 THB
฿491.0688
1 CYC 兌換 TWD
NT$468.8376
1 CYC 兌換 CHF
Fr12.8856
1 CYC 兌換 HKD
HK$110.1648
1 CYC 兌換 MAD
.د.م142.1664