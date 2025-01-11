Cyclone Protocol 價格 (CYC)
今天 Cyclone Protocol (CYC) 的實時價格爲 14.16 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。CYC 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Cyclone Protocol 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 50.19 USD
- Cyclone Protocol 當天價格變化爲 -3.38%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
在獲取 MEXC 上從 CYC兌換USD 價格的實時價格更新。隨時了解最新數據和市場分析。這對於在快節奏的加密貨幣市場中做出明智的交易決策至關重要。MEXC 是您獲取準確的 CYC 價格信息的首選平臺。
今天內，Cyclone Protocol 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.49611542446146。
在過去30天內，Cyclone Protocol 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -3.6331713840。
在過去60天內，Cyclone Protocol 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -2.1296441760。
在過去90天內，Cyclone Protocol 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.360258491544519。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.49611542446146
|-3.38%
|30天
|$ -3.6331713840
|-25.65%
|60天
|$ -2.1296441760
|-15.03%
|90天
|$ -0.360258491544519
|-2.48%
Cyclone Protocol 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
--
-3.38%
-14.23%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Cyclone is a multi-chain, non-custodial, privacy-preserving protocol. Cyclone applies zkSNARKs to enable transactional privacy by breaking the on-chain link between depositor and recipient addresses. It uses a smart contract that accepts coins/tokens deposits, which can be withdrawn by a different address. Whenever an asset is withdrawn from Cyclone, there is no way to link the withdrawal to the deposit for absolute privacy.
MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！
加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其當前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的鏈接也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。
|1 CYC 兌換 AUD
A$22.9392
|1 CYC 兌換 GBP
￡11.4696
|1 CYC 兌換 EUR
€13.7352
|1 CYC 兌換 USD
$14.16
|1 CYC 兌換 MYR
RM63.5784
|1 CYC 兌換 TRY
₺501.5472
|1 CYC 兌換 JPY
¥2,232.6072
|1 CYC 兌換 RUB
₽1,439.0808
|1 CYC 兌換 INR
₹1,220.4504
|1 CYC 兌換 IDR
Rp232,131.1104
|1 CYC 兌換 PHP
₱835.44
|1 CYC 兌換 EGP
￡E.715.5048
|1 CYC 兌換 BRL
R$86.6592
|1 CYC 兌換 CAD
C$20.3904
|1 CYC 兌換 BDT
৳1,727.2368
|1 CYC 兌換 NGN
₦21,953.3808
|1 CYC 兌換 UAH
₴598.6848
|1 CYC 兌換 VES
Bs750.48
|1 CYC 兌換 PKR
Rs3,943.1352
|1 CYC 兌換 KZT
₸7,472.232
|1 CYC 兌換 THB
฿491.0688
|1 CYC 兌換 TWD
NT$468.8376
|1 CYC 兌換 CHF
Fr12.8856
|1 CYC 兌換 HKD
HK$110.1648
|1 CYC 兌換 MAD
.د.م142.1664