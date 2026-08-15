Cyclo cyWETH 今日價格

Cyclo cyWETH (CYWETH) 今日實時價格為 $ 0.315398，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 CYWETH 兌 USD 的匯率為 $ 0.315398 每 CYWETH。

Cyclo cyWETH 目前市值在 $ 33,116 排名第 #-，流通供應量為 105.00K CYWETH。過去 24 小時內，CYWETH 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.679462，而歷史最低價為 $ 0.171952。

短期表現方面，CYWETH 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -0.23%。過去一天，總交易量達到 $ 1.16。

Cyclo cyWETH（CYWETH）市場資訊

市值 $ 33.12K$ 33.12K $ 33.12K 成交量（24H） $ 1.16$ 1.16 $ 1.16 完全稀釋市值 $ 33.12K$ 33.12K $ 33.12K 流通量 105.00K 105.00K 105.00K 總供應量 104,997.3765698603 104,997.3765698603 104,997.3765698603

Cyclo cyWETH 的目前市值為 $ 33.12K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 1.16。CYWETH 的流通量為 105.00K，總供應量是 104997.3765698603，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 33.12K。