Cyclo cysFLR 今日價格

Cyclo cysFLR (CYSFLR) 今日實時價格為 $ 0,089115，過去 24 小時內變化了 0,28%。目前 CYSFLR 兌 USD 的匯率為 $ 0,089115 每 CYSFLR。

Cyclo cysFLR 目前市值在 $ 28.281 排名第 #-，流通供應量為 317,35K CYSFLR。過去 24 小時內，CYSFLR 的交易價格在 $ 0,088367（低點）和 $ 0,092628（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0,331135，而歷史最低價為 $ 0,085499。

短期表現方面，CYSFLR 在過去一小時內波動了 -0,26%，過去7 天內波動了 -0,16%。過去一天，總交易量達到 $ 46,73。

Cyclo cysFLR（CYSFLR）市場資訊

市值 $ 28,28K$ 28,28K $ 28,28K 成交量（24H） $ 46,73$ 46,73 $ 46,73 完全稀釋市值 $ 28,28K$ 28,28K $ 28,28K 流通量 317,35K 317,35K 317,35K 總供應量 317.351,476777922 317.351,476777922 317.351,476777922

Cyclo cysFLR 的目前市值為 $ 28,28K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 46,73。CYSFLR 的流通量為 317,35K，總供應量是 317351.476777922，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 28,28K。