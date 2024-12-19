Cyclix Games 圖標

Cyclix Games 價格 (CYG)

USD

Cyclix Games (CYG) 實時價格圖表

$1.28
$1.28$1.28
-7.70%(1D)

今天 Cyclix Games (CYG) 的價格

今天 Cyclix Games (CYG) 的實時價格爲 1.28 USD。目前其市值爲 $ 18.73M USD。CYG 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Cyclix Games 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 16.52K USD
- Cyclix Games 當天價格變化爲 -7.80%
- 其循環供應量爲 14.63M USD

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Cyclix Games (CYG) 價格表現 USD

今天內，Cyclix Games 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.108338862039022
在過去30天內，Cyclix Games 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.3110602240
在過去60天內，Cyclix Games 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.5062461440
在過去90天內，Cyclix Games 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.9914522673915808

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.108338862039022-7.80%
30天$ -0.3110602240-24.30%
60天$ +0.5062461440+39.55%
90天$ +0.9914522673915808+343.60%

Cyclix Games (CYG) 價格分析

Cyclix Games 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 1.23
$ 1.23$ 1.23

$ 1.4
$ 1.4$ 1.4

$ 2.0
$ 2.0$ 2.0

+0.67%

-7.80%

-9.08%

Cyclix Games (CYG) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 18.73M
$ 18.73M$ 18.73M

$ 16.52K
$ 16.52K$ 16.52K

14.63M
14.63M 14.63M

什麼是Cyclix Games (CYG)

Gamemification tokens, gamblefi, gamefi

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Cyclix Games (CYG) 資源

官網

大家還在問：關於 Cyclix Games (CYG) 的其他問題

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CYG 兌換爲當地貨幣

1 CYG 兌換 AUD
A$2.048
1 CYG 兌換 GBP
1.0112
1 CYG 兌換 EUR
1.2288
1 CYG 兌換 USD
$1.28
1 CYG 兌換 MYR
RM5.76
1 CYG 兌換 TRY
44.8896
1 CYG 兌換 JPY
¥200.9088
1 CYG 兌換 RUB
132.352
1 CYG 兌換 INR
108.9664
1 CYG 兌換 IDR
Rp20,983.6032
1 CYG 兌換 PHP
75.584
1 CYG 兌換 EGP
￡E.65.1648
1 CYG 兌換 BRL
R$8.0768
1 CYG 兌換 CAD
C$1.8304
1 CYG 兌換 BDT
152.96
1 CYG 兌換 NGN
1,990.656
1 CYG 兌換 UAH
53.7216
1 CYG 兌換 VES
Bs64
1 CYG 兌換 PKR
Rs356.1472
1 CYG 兌換 KZT
669.0944
1 CYG 兌換 THB
฿44.1344
1 CYG 兌換 TWD
NT$41.7792
1 CYG 兌換 CHF
Fr1.1392
1 CYG 兌換 HKD
HK$9.9456
1 CYG 兌換 MAD
.د.م12.7744