Cyberperp 圖標

Cyberperp 價格 (CYB)

USD

Cyberperp (CYB) 實時價格圖表

$2.06
$2.06$2.06
-6.20%(1D)

今天 Cyberperp (CYB) 的價格

今天 Cyberperp (CYB) 的實時價格爲 2.06 USD。目前其市值爲 $ 2.50M USD。CYB 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Cyberperp 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 33.02K USD
- Cyberperp 當天價格變化爲 -6.28%
- 其循環供應量爲 1.20M USD

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Cyberperp (CYB) 價格表現 USD

今天內，Cyberperp 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.137917313499916
在過去30天內，Cyberperp 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +1.7895240600
在過去60天內，Cyberperp 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +3.1073874300
在過去90天內，Cyberperp 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.137917313499916-6.28%
30天$ +1.7895240600+86.87%
60天$ +3.1073874300+150.84%
90天$ 0--

Cyberperp (CYB) 價格分析

Cyberperp 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 1.89
$ 1.89$ 1.89

$ 2.21
$ 2.21$ 2.21

$ 3.56
$ 3.56$ 3.56

+1.78%

-6.28%

-20.80%

Cyberperp (CYB) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 2.50M
$ 2.50M$ 2.50M

$ 33.02K
$ 33.02K$ 33.02K

1.20M
1.20M 1.20M

什麼是Cyberperp (CYB)

Cyberperp is a decentralized spot and perpetual exchange built on the Iota EVM, tailored for traders seeking low swap fees and minimal price impact on trades. As a fork of GMX, Cyberperp inherits robust features and introduces specialized functionalities optimized for the Iota EVM ecosystem. This platform uniquely supports trading via a multi-asset liquidity pool, which not only facilitates trades but also rewards liquidity providers with fees from market making, swaps, and leveraged trading.

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Cyberperp (CYB) 資源

官網

大家還在問：關於 Cyberperp (CYB) 的其他問題

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CYB 兌換爲當地貨幣

1 CYB 兌換 AUD
A$3.296
1 CYB 兌換 GBP
1.6274
1 CYB 兌換 EUR
1.9776
1 CYB 兌換 USD
$2.06
1 CYB 兌換 MYR
RM9.27
1 CYB 兌換 TRY
72.2442
1 CYB 兌換 JPY
¥323.3376
1 CYB 兌換 RUB
213.004
1 CYB 兌換 INR
175.3678
1 CYB 兌換 IDR
Rp33,770.4864
1 CYB 兌換 PHP
121.643
1 CYB 兌換 EGP
￡E.104.8746
1 CYB 兌換 BRL
R$12.9986
1 CYB 兌換 CAD
C$2.9458
1 CYB 兌換 BDT
246.17
1 CYB 兌換 NGN
3,203.712
1 CYB 兌換 UAH
86.4582
1 CYB 兌換 VES
Bs103
1 CYB 兌換 PKR
Rs573.1744
1 CYB 兌換 KZT
1,076.8238
1 CYB 兌換 THB
฿71.0288
1 CYB 兌換 TWD
NT$67.2384
1 CYB 兌換 CHF
Fr1.8334
1 CYB 兌換 HKD
HK$16.0062
1 CYB 兌換 MAD
.د.م20.5588