CyberKongz 今日價格

CyberKongz (KONG) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 2.65%。目前 KONG 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 KONG。

CyberKongz 目前市值在 $ 276,283 排名第 #-，流通供應量為 385.50M KONG。過去 24 小時內，KONG 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.020097，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，KONG 在過去一小時內波動了 +0.00%，過去7 天內波動了 +20.52%。過去一天，總交易量達到 $ 1.15K。

CyberKongz（KONG）市場資訊

市值 $ 276.28K$ 276.28K $ 276.28K 成交量（24H） $ 1.15K$ 1.15K $ 1.15K 完全稀釋市值 $ 716.69K$ 716.69K $ 716.69K 流通量 385.50M 385.50M 385.50M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

CyberKongz 的目前市值為 $ 276.28K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 1.15K。KONG 的流通量為 385.50M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 716.69K。