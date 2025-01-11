CyberHarbor 價格 (CHT)
今天 CyberHarbor (CHT) 的實時價格爲 9.93 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。CHT 兌換 USD 的價格爲實時更新。
CyberHarbor 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 10.27K USD
- CyberHarbor 當天價格變化爲 -9.50%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，CyberHarbor 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -1.042048932129045。
在過去30天內，CyberHarbor 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -9.2608659570。
在過去60天內，CyberHarbor 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.7782061560。
在過去90天內，CyberHarbor 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.315218011712087。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -1.042048932129045
|-9.50%
|30天
|$ -9.2608659570
|-93.26%
|60天
|$ -0.7782061560
|-7.83%
|90天
|$ -0.315218011712087
|-3.07%
CyberHarbor 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-1.08%
-9.50%
-28.53%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
CyberHarbor is a multi-chain decentralized monitoring network that detects threats and anomalies on DeFi, oracles, governance, cross-chain bridges and other Web3 systems in real time by scanning transactions and block-by-block state changes.CyberHarbor scores tokens and establishes a clearer security analysis chart through dimensions such as token transaction information, holder information, and short-term security testing.
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|1 CHT 兌換 AUD
A$16.0866
|1 CHT 兌換 GBP
￡8.0433
|1 CHT 兌換 EUR
€9.6321
|1 CHT 兌換 USD
$9.93
|1 CHT 兌換 MYR
RM44.5857
|1 CHT 兌換 TRY
₺351.7206
|1 CHT 兌換 JPY
¥1,565.6631
|1 CHT 兌換 RUB
₽1,009.1859
|1 CHT 兌換 INR
₹855.8667
|1 CHT 兌換 IDR
Rp162,786.8592
|1 CHT 兌換 PHP
₱585.87
|1 CHT 兌換 EGP
￡E.501.7629
|1 CHT 兌換 BRL
R$60.7716
|1 CHT 兌換 CAD
C$14.2992
|1 CHT 兌換 BDT
৳1,211.2614
|1 CHT 兌換 NGN
₦15,395.2734
|1 CHT 兌換 UAH
₴419.8404
|1 CHT 兌換 VES
Bs526.29
|1 CHT 兌換 PKR
Rs2,765.2071
|1 CHT 兌換 KZT
₸5,240.061
|1 CHT 兌換 THB
฿344.3724
|1 CHT 兌換 TWD
NT$328.7823
|1 CHT 兌換 CHF
Fr9.0363
|1 CHT 兌換 HKD
HK$77.2554
|1 CHT 兌換 MAD
.د.م99.6972