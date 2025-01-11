CyberHarbor 圖標

CyberHarbor 價格 (CHT)

USD

CyberHarbor (CHT) 實時價格圖表

$9.93
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-9.50%(1D)

今天 CyberHarbor (CHT) 的價格

今天 CyberHarbor (CHT) 的實時價格爲 9.93 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。CHT 兌換 USD 的價格爲實時更新。
CyberHarbor 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 10.27K USD
- CyberHarbor 當天價格變化爲 -9.50%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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CyberHarbor (CHT) 價格表現 USD

今天內，CyberHarbor 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -1.042048932129045
在過去30天內，CyberHarbor 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -9.2608659570
在過去60天內，CyberHarbor 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.7782061560
在過去90天內，CyberHarbor 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.315218011712087

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -1.042048932129045-9.50%
30天$ -9.2608659570-93.26%
60天$ -0.7782061560-7.83%
90天$ -0.315218011712087-3.07%

CyberHarbor (CHT) 價格分析

CyberHarbor 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 9.56
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$ 11.32
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$ 3,145.81
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-1.08%

-9.50%

-28.53%

CyberHarbor (CHT) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 10.27K
$ 10.27K$ 10.27K

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什麼是CyberHarbor (CHT)

CyberHarbor is a multi-chain decentralized monitoring network that detects threats and anomalies on DeFi, oracles, governance, cross-chain bridges and other Web3 systems in real time by scanning transactions and block-by-block state changes.CyberHarbor scores tokens and establishes a clearer security analysis chart through dimensions such as token transaction information, holder information, and short-term security testing.

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CyberHarbor (CHT) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 CyberHarbor (CHT) 的其他問題

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CHT 兌換爲當地貨幣

1 CHT 兌換 AUD
A$16.0866
1 CHT 兌換 GBP
8.0433
1 CHT 兌換 EUR
9.6321
1 CHT 兌換 USD
$9.93
1 CHT 兌換 MYR
RM44.5857
1 CHT 兌換 TRY
351.7206
1 CHT 兌換 JPY
¥1,565.6631
1 CHT 兌換 RUB
1,009.1859
1 CHT 兌換 INR
855.8667
1 CHT 兌換 IDR
Rp162,786.8592
1 CHT 兌換 PHP
585.87
1 CHT 兌換 EGP
￡E.501.7629
1 CHT 兌換 BRL
R$60.7716
1 CHT 兌換 CAD
C$14.2992
1 CHT 兌換 BDT
1,211.2614
1 CHT 兌換 NGN
15,395.2734
1 CHT 兌換 UAH
419.8404
1 CHT 兌換 VES
Bs526.29
1 CHT 兌換 PKR
Rs2,765.2071
1 CHT 兌換 KZT
5,240.061
1 CHT 兌換 THB
฿344.3724
1 CHT 兌換 TWD
NT$328.7823
1 CHT 兌換 CHF
Fr9.0363
1 CHT 兌換 HKD
HK$77.2554
1 CHT 兌換 MAD
.د.م99.6972