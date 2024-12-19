Curly 圖標

Curly 價格 (CURLY)

USD

Curly (CURLY) 實時價格圖表

$0.00015167
$0.00015167$0.00015167
-9.90%(1D)

今天 Curly (CURLY) 的價格

今天 Curly (CURLY) 的實時價格爲 0.000152 USD。目前其市值爲 $ 151.08K USD。CURLY 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Curly 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 2.12K USD
- Curly 當天價格變化爲 -9.71%
- 其循環供應量爲 993.90M USD

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Curly (CURLY) 價格表現 USD

今天內，Curly 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，Curly 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0001215883
在過去60天內，Curly 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，Curly 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0-9.71%
30天$ -0.0001215883-79.99%
60天$ 0--
90天$ 0--

Curly (CURLY) 價格分析

Curly 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00015276
$ 0.00015276$ 0.00015276

$ 0.00016858
$ 0.00016858$ 0.00016858

$ 0.00144247
$ 0.00144247$ 0.00144247

-5.39%

-9.71%

-55.51%

Curly (CURLY) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 151.08K
$ 151.08K$ 151.08K

$ 2.12K
$ 2.12K$ 2.12K

993.90M
993.90M 993.90M

什麼是Curly (CURLY)

Curly aims to make a significant impact in the meme token landscape by blending community spirit with the enchanting charm of the Scottish Fold cat. By fostering a friendly and engaging environment, we invite everyone to join us on this adventure in creating a beloved meme token that is intelligently fun, cute, and inclusive. Curly can be used in various decentralized finance (DeFi) applications, as well as in peer-to-peer transactions across the Solana blockchain

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Curly (CURLY) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Curly (CURLY) 的其他問題

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CURLY 兌換爲當地貨幣

1 CURLY 兌換 AUD
A$0.00024168
1 CURLY 兌換 GBP
0.00012008
1 CURLY 兌換 EUR
0.00014592
1 CURLY 兌換 USD
$0.000152
1 CURLY 兌換 MYR
RM0.000684
1 CURLY 兌換 TRY
0.00533368
1 CURLY 兌換 JPY
¥0.0239248
1 CURLY 兌換 RUB
0.015694
1 CURLY 兌換 INR
0.01293368
1 CURLY 兌換 IDR
Rp2.49180288
1 CURLY 兌換 PHP
0.0089756
1 CURLY 兌換 EGP
￡E.0.00773832
1 CURLY 兌換 BRL
R$0.00093632
1 CURLY 兌換 CAD
C$0.00021736
1 CURLY 兌換 BDT
0.01816552
1 CURLY 兌換 NGN
0.23602408
1 CURLY 兌換 UAH
0.00638096
1 CURLY 兌換 VES
Bs0.0076
1 CURLY 兌換 PKR
Rs0.04230312
1 CURLY 兌換 KZT
0.0797468
1 CURLY 兌換 THB
฿0.00525464
1 CURLY 兌換 TWD
NT$0.0049628
1 CURLY 兌換 CHF
Fr0.00013528
1 CURLY 兌換 HKD
HK$0.00118104
1 CURLY 兌換 MAD
.د.م0.00152456