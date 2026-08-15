cummunity 今日價格

cummunity (CUM) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 12.01%。目前 CUM 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 CUM。

cummunity 目前市值在 $ 14,993.93 排名第 #-，流通供應量為 999.76M CUM。過去 24 小時內，CUM 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00196824，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，CUM 在過去一小時內波動了 -0.07%，過去7 天內波動了 +4.93%。過去一天，總交易量達到 --。

cummunity（CUM）市場資訊

市值 $ 14.99K$ 14.99K $ 14.99K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 14.99K$ 14.99K $ 14.99K 流通量 999.76M 999.76M 999.76M 總供應量 999,764,728.379198 999,764,728.379198 999,764,728.379198

cummunity 的目前市值為 $ 14.99K, 它過去 24 小時的交易量為 --。CUM 的流通量為 999.76M，總供應量是 999764728.379198，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 14.99K。