Cummingtonite 今日價格

Cummingtonite (CUM) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 1.22%。目前 CUM 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 CUM。

Cummingtonite 目前市值在 $ 14,307.4 排名第 #-，流通供應量為 987.29M CUM。過去 24 小時內，CUM 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00376364，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，CUM 在過去一小時內波動了 +0.04%，過去7 天內波動了 -2.21%。過去一天，總交易量達到 --。

Cummingtonite（CUM）市場資訊

市值 $ 14.31K$ 14.31K $ 14.31K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 14.31K$ 14.31K $ 14.31K 流通量 987.29M 987.29M 987.29M 總供應量 987,292,037.207628 987,292,037.207628 987,292,037.207628

Cummingtonite 的目前市值為 $ 14.31K, 它過去 24 小時的交易量為 --。CUM 的流通量為 987.29M，總供應量是 987292037.207628，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 14.31K。