Cult DAO 今日價格

Cult DAO (CULT) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.67%。目前 CULT 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 CULT。

Cult DAO 目前市值在 $ 2,479,017 排名第 #-，流通供應量為 3.84T CULT。過去 24 小時內，CULT 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，CULT 在過去一小時內波動了 +0.05%，過去7 天內波動了 -5.53%。過去一天，總交易量達到 --。

Cult DAO（CULT）市場資訊

市值 $ 2.48M$ 2.48M $ 2.48M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 3.23M$ 3.23M $ 3.23M 流通量 3.84T 3.84T 3.84T 總供應量 4,983,113,538,604.0 4,983,113,538,604.0 4,983,113,538,604.0

Cult DAO 的目前市值為 $ 2.48M, 它過去 24 小時的交易量為 --。CULT 的流通量為 3.84T，總供應量是 4983113538604.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 3.23M。