Cucumber Trade 今日價格

Cucumber Trade (CUC) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 CUC 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 CUC。

Cucumber Trade 目前市值在 $ 12,758.69 排名第 #-，流通供應量為 728.13M CUC。過去 24 小時內，CUC 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，CUC 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 0.00%。過去一天，總交易量達到 --。

Cucumber Trade（CUC）市場資訊

市值 $ 12.76K$ 12.76K $ 12.76K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 17.52K$ 17.52K $ 17.52K 流通量 728.13M 728.13M 728.13M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Cucumber Trade 的目前市值為 $ 12.76K, 它過去 24 小時的交易量為 --。CUC 的流通量為 728.13M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 17.52K。