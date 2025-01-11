Cub Finance 圖標

Cub Finance 價格 (CUB)

USD

Cub Finance (CUB) 實時價格圖表

$0.0019044
$0.0019044$0.0019044
+0.30%(1D)

今天 Cub Finance (CUB) 的價格

今天 Cub Finance (CUB) 的實時價格爲 0.0019044 USD。目前其市值爲 $ 23.32K USD。CUB 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Cub Finance 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 21.78 USD
- Cub Finance 當天價格變化爲 +0.37%
- 其循環供應量爲 12.24M USD

在獲取 MEXC 上從 CUB兌換USD 價格的實時價格更新。隨時了解最新數據和市場分析。這對於在快節奏的加密貨幣市場中做出明智的交易決策至關重要。MEXC 是您獲取準確的 CUB 價格信息的首選平臺。

Cub Finance (CUB) 價格表現 USD

今天內，Cub Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，Cub Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0000446558
在過去60天內，Cub Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0000866456
在過去90天內，Cub Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0002638056881652428

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0+0.37%
30天$ -0.0000446558-2.34%
60天$ +0.0000866456+4.55%
90天$ +0.0002638056881652428+16.08%

Cub Finance (CUB) 價格分析

Cub Finance 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00188961
$ 0.00188961$ 0.00188961

$ 0.0019224
$ 0.0019224$ 0.0019224

$ 3.96
$ 3.96$ 3.96

-0.16%

+0.37%

-1.78%

Cub Finance (CUB) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 23.32K
$ 23.32K$ 23.32K

$ 21.78
$ 21.78$ 21.78

12.24M
12.24M 12.24M

什麼是Cub Finance (CUB)

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

Cub Finance (CUB) 資源

官網

大家還在問：關於 Cub Finance (CUB) 的其他問題

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其當前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的鏈接也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

CUB 兌換爲當地貨幣

1 CUB 兌換 AUD
A$0.003085128
1 CUB 兌換 GBP
0.001542564
1 CUB 兌換 EUR
0.001847268
1 CUB 兌換 USD
$0.0019044
1 CUB 兌換 MYR
RM0.008550756
1 CUB 兌換 TRY
0.067453848
1 CUB 兌換 JPY
¥0.300266748
1 CUB 兌換 RUB
0.193544172
1 CUB 兌換 INR
0.164140236
1 CUB 兌換 IDR
Rp31.219667136
1 CUB 兌換 PHP
0.1123596
1 CUB 兌換 EGP
￡E.0.096229332
1 CUB 兌換 BRL
R$0.011654928
1 CUB 兌換 CAD
C$0.002742336
1 CUB 兌換 BDT
0.232298712
1 CUB 兌換 NGN
2.952543672
1 CUB 兌換 UAH
0.080518032
1 CUB 兌換 VES
Bs0.1009332
1 CUB 兌換 PKR
Rs0.530318268
1 CUB 兌換 KZT
1.00495188
1 CUB 兌換 THB
฿0.066044592
1 CUB 兌換 TWD
NT$0.063054684
1 CUB 兌換 CHF
Fr0.001733004
1 CUB 兌換 HKD
HK$0.014816232
1 CUB 兌換 MAD
.د.م0.019120176