Ctez 價格 (CTEZ)

USD

Ctez (CTEZ) 實時價格圖表

$1.5
$1.5$1.5
+0.30%(1D)

今天 Ctez (CTEZ) 的價格

今天 Ctez (CTEZ) 的實時價格爲 1.5 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。CTEZ 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Ctez 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 936.51 USD
- Ctez 當天價格變化爲 +0.38%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Ctez (CTEZ) 價格表現 USD

今天內，Ctez 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00563297
在過去30天內，Ctez 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.1523545500
在過去60天內，Ctez 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +1.1077387500
在過去90天內，Ctez 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.7047244501320127

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00563297+0.38%
30天$ -0.1523545500-10.15%
60天$ +1.1077387500+73.85%
90天$ +0.7047244501320127+88.61%

Ctez (CTEZ) 價格分析

Ctez 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 1.47
$ 1.47$ 1.47

$ 1.5
$ 1.5$ 1.5

$ 2.13
$ 2.13$ 2.13

+0.01%

+0.38%

-10.77%

Ctez (CTEZ) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 936.51
$ 936.51$ 936.51

0.00
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什麼是Ctez (CTEZ)

Ctez is a synthetic tez backed by tez for better composability as an alternative to the virtual baker. It can be used directly in smart-contracts that would typically pool tez together without the thorny question of “who’s baking”.

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Ctez (CTEZ) 資源

官網

大家還在問：關於 Ctez (CTEZ) 的其他問題

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CTEZ 兌換爲當地貨幣

1 CTEZ 兌換 AUD
A$2.43
1 CTEZ 兌換 GBP
1.215
1 CTEZ 兌換 EUR
1.455
1 CTEZ 兌換 USD
$1.5
1 CTEZ 兌換 MYR
RM6.735
1 CTEZ 兌換 TRY
53.13
1 CTEZ 兌換 JPY
¥236.505
1 CTEZ 兌換 RUB
152.445
1 CTEZ 兌換 INR
129.285
1 CTEZ 兌換 IDR
Rp24,590.16
1 CTEZ 兌換 PHP
88.5
1 CTEZ 兌換 EGP
￡E.75.795
1 CTEZ 兌換 BRL
R$9.18
1 CTEZ 兌換 CAD
C$2.16
1 CTEZ 兌換 BDT
182.97
1 CTEZ 兌換 NGN
2,325.57
1 CTEZ 兌換 UAH
63.42
1 CTEZ 兌換 VES
Bs79.5
1 CTEZ 兌換 PKR
Rs417.705
1 CTEZ 兌換 KZT
791.55
1 CTEZ 兌換 THB
฿52.02
1 CTEZ 兌換 TWD
NT$49.665
1 CTEZ 兌換 CHF
Fr1.365
1 CTEZ 兌換 HKD
HK$11.67
1 CTEZ 兌換 MAD
.د.م15.06