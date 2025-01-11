CryptoXpress 價格 (XPRESS)
今天 CryptoXpress (XPRESS) 的實時價格爲 0.04219506 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。XPRESS 兌換 USD 的價格爲實時更新。
CryptoXpress 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 78.07K USD
- CryptoXpress 當天價格變化爲 -2.88%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，CryptoXpress 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00125261238018694。
在過去30天內，CryptoXpress 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0096431493。
在過去60天內，CryptoXpress 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0108739538。
在過去90天內，CryptoXpress 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00991643096053798。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00125261238018694
|-2.88%
|30天
|$ -0.0096431493
|-22.85%
|60天
|$ -0.0108739538
|-25.77%
|90天
|$ -0.00991643096053798
|-19.02%
CryptoXpress 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.06%
-2.88%
-27.89%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
The $XPRESS utility token underpins the entire CryptoXpress platform, where investors will be able to avail of discounts and features by using the $XPRESS token when performing transactions within the CX mobile iOS and Android applications. CryptoXpress will provide investors further incentives to invest in its $XPRESS tokens through liquidity pool farming and staking rewards which will be announced in the upcoming weeks. The $XPRESS token vesting schedules have been designed through the advice of industry-leading organisations and advisors to ensure investor ROI, price stability, and token liquidity are maintained based on industry best practices.
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|1 XPRESS 兌換 AUD
A$0.0683559972
|1 XPRESS 兌換 GBP
￡0.0341779986
|1 XPRESS 兌換 EUR
€0.0409292082
|1 XPRESS 兌換 USD
$0.04219506
|1 XPRESS 兌換 MYR
RM0.1894558194
|1 XPRESS 兌換 TRY
₺1.4945490252
|1 XPRESS 兌換 JPY
¥6.6528951102
|1 XPRESS 兌換 RUB
₽4.2882839478
|1 XPRESS 兌換 INR
₹3.6367922214
|1 XPRESS 兌換 IDR
Rp691.7221844064
|1 XPRESS 兌換 PHP
₱2.48950854
|1 XPRESS 兌換 EGP
￡E.2.1321163818
|1 XPRESS 兌換 BRL
R$0.2582337672
|1 XPRESS 兌換 CAD
C$0.0607608864
|1 XPRESS 兌換 BDT
৳5.1469534188
|1 XPRESS 兌換 NGN
₦65.4183771228
|1 XPRESS 兌換 UAH
₴1.7840071368
|1 XPRESS 兌換 VES
Bs2.23633818
|1 XPRESS 兌換 PKR
Rs11.7500583582
|1 XPRESS 兌換 KZT
₸22.266333162
|1 XPRESS 兌換 THB
฿1.4633246808
|1 XPRESS 兌換 TWD
NT$1.3970784366
|1 XPRESS 兌換 CHF
Fr0.0383975046
|1 XPRESS 兌換 HKD
HK$0.3282775668
|1 XPRESS 兌換 MAD
.د.م0.4236384024