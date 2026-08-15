CryptoTwitter (CT) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 CT 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 CT。

CryptoTwitter 目前市值在 $ 24,053 排名第 #-，流通供應量為 365.39T CT。過去 24 小時內，CT 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，CT 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -1.53%。過去一天，總交易量達到 --。

CryptoTwitter（CT）市場資訊

市值 $ 24.05K$ 24.05K $ 24.05K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 24.05K$ 24.05K $ 24.05K 流通量 365.39T 365.39T 365.39T 總供應量 365,386,617,983,886.0 365,386,617,983,886.0 365,386,617,983,886.0

CryptoTwitter 的目前市值為 $ 24.05K, 它過去 24 小時的交易量為 --。CT 的流通量為 365.39T，總供應量是 365386617983886.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 24.05K。