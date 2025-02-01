Cryptopia 圖標

Cryptopia 價格 ($TOS)

USD

Cryptopia ($TOS) 實時價格圖表

$0.00041997
$0.00041997$0.00041997
+28.80%(1D)

今天 Cryptopia ($TOS) 的價格

今天 Cryptopia ($TOS) 的實時價格爲 0.00041996 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。$TOS 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Cryptopia 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 118.54K USD
- Cryptopia 當天價格變化爲 +30.88%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Cryptopia ($TOS) 價格表現 USD

今天內，Cryptopia 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，Cryptopia 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0001184271
在過去60天內，Cryptopia 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0001104548
在過去90天內，Cryptopia 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0000378157944344247

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0+30.88%
30天$ -0.0001184271-28.19%
60天$ -0.0001104548-26.30%
90天$ -0.0000378157944344247-8.26%

Cryptopia ($TOS) 價格分析

Cryptopia 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00026901
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$ 0.00068167
$ 0.00068167$ 0.00068167

$ 0.00333535
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-3.23%

+30.88%

+104.91%

Cryptopia ($TOS) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 118.54K
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什麼是Cryptopia ($TOS)

Cryptopia is the first fully decentralized, on-chain game that runs without central game servers. We make onboarding as easy as possible by our integrated multisig wallet, our free-to-play-and-earn model, and our gasless solution on the SKALE chain.

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Cryptopia ($TOS) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Cryptopia ($TOS) 的其他問題

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$TOS 兌換爲當地貨幣

1 $TOS 兌換 AUD
A$0.000671936
1 $TOS 兌換 GBP
0.000335968
1 $TOS 兌換 EUR
0.0004031616
1 $TOS 兌換 USD
$0.00041996
1 $TOS 兌換 MYR
RM0.001868822
1 $TOS 兌換 TRY
0.014992572
1 $TOS 兌換 JPY
¥0.065177792
1 $TOS 兌換 RUB
0.0413954572
1 $TOS 兌換 INR
0.036410532
1 $TOS 兌換 IDR
Rp6.8845890624
1 $TOS 兌換 PHP
0.0245340632
1 $TOS 兌換 EGP
￡E.0.0210903912
1 $TOS 兌換 BRL
R$0.0024525664
1 $TOS 兌換 CAD
C$0.000608942
1 $TOS 兌換 BDT
0.0511889244
1 $TOS 兌換 NGN
0.6490859764
1 $TOS 兌換 UAH
0.0175039328
1 $TOS 兌換 VES
Bs0.02435768
1 $TOS 兌換 PKR
Rs0.1171100456
1 $TOS 兌換 KZT
0.2174804856
1 $TOS 兌換 THB
฿0.0141904484
1 $TOS 兌換 TWD
NT$0.0138334824
1 $TOS 兌換 CHF
Fr0.0003821636
1 $TOS 兌換 HKD
HK$0.0032714884
1 $TOS 兌換 MAD
.د.م0.0042121988