CryptoFranc 價格 (XCHF)
今天 CryptoFranc (XCHF) 的實時價格爲 1.093 USD。目前其市值爲 $ 1.63M USD。XCHF 兌換 USD 的價格爲實時更新。
CryptoFranc 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 4.15K USD
- CryptoFranc 當天價格變化爲 -3.66%
- 其循環供應量爲 1.50M USD
在獲取 MEXC 上從 XCHF兌換USD 價格的實時價格更新。隨時了解最新數據和市場分析。這對於在快節奏的加密貨幣市場中做出明智的交易決策至關重要。MEXC 是您獲取準確的 XCHF 價格信息的首選平臺。
今天內，CryptoFranc 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.041532169732073。
在過去30天內，CryptoFranc 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0770303773。
在過去60天內，CryptoFranc 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0761542285。
在過去90天內，CryptoFranc 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.1208791547427725。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.041532169732073
|-3.66%
|30天
|$ -0.0770303773
|-7.04%
|60天
|$ -0.0761542285
|-6.96%
|90天
|$ -0.1208791547427725
|-9.95%
CryptoFranc 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
--
-3.66%
-7.59%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
CryptoFranc (XCHF) is an ERC-20 stablecoin issued by Swiss Crypto Tokens AG, representing a Swiss Franc denominated bond. All XCHF are fully backed by physical CHF bank notes which are audited by Grant Thornton Bank Audit Ltd on a monthly basis. Currently, 12’030’000 XCHF tokens are in circulation.
MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！
加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其當前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的鏈接也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。
|1 XCHF 兌換 AUD
A$1.7488
|1 XCHF 兌換 GBP
￡0.86347
|1 XCHF 兌換 EUR
€1.04928
|1 XCHF 兌換 USD
$1.093
|1 XCHF 兌換 MYR
RM4.9185
|1 XCHF 兌換 TRY
₺38.33151
|1 XCHF 兌換 JPY
¥171.61193
|1 XCHF 兌換 RUB
₽113.00527
|1 XCHF 兌換 INR
₹93.04709
|1 XCHF 兌換 IDR
Rp17,918.02992
|1 XCHF 兌換 PHP
₱64.54165
|1 XCHF 兌換 EGP
￡E.55.64463
|1 XCHF 兌換 BRL
R$6.89683
|1 XCHF 兌換 CAD
C$1.56299
|1 XCHF 兌換 BDT
৳130.6135
|1 XCHF 兌換 NGN
₦1,699.8336
|1 XCHF 兌換 UAH
₴45.87321
|1 XCHF 兌換 VES
Bs54.65
|1 XCHF 兌換 PKR
Rs304.11632
|1 XCHF 兌換 KZT
₸571.34389
|1 XCHF 兌換 THB
฿37.68664
|1 XCHF 兌換 TWD
NT$35.67552
|1 XCHF 兌換 CHF
Fr0.97277
|1 XCHF 兌換 HKD
HK$8.49261
|1 XCHF 兌換 MAD
.د.م10.90814