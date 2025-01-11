CryptoCoinHash 價格 (CCH)

USD

CryptoCoinHash (CCH) 實時價格圖表

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-0.10%(1D)

今天 CryptoCoinHash (CCH) 的價格

今天 CryptoCoinHash (CCH) 的實時價格爲 1.001 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。CCH 兌換 USD 的價格爲實時更新。
CryptoCoinHash 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 16.56K USD
- CryptoCoinHash 當天價格變化爲 -0.12%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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CryptoCoinHash (CCH) 價格表現 USD

今天內，CryptoCoinHash 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.001252481572198
在過去30天內，CryptoCoinHash 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0738227490
在過去60天內，CryptoCoinHash 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0186509323
在過去90天內，CryptoCoinHash 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0052985722037638

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.001252481572198-0.12%
30天$ -0.0738227490-7.37%
60天$ +0.0186509323+1.86%
90天$ -0.0052985722037638-0.52%

CryptoCoinHash (CCH) 價格分析

CryptoCoinHash 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.987236
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$ 1.005
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$ 1.081
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+0.33%

-0.12%

+0.04%

CryptoCoinHash (CCH) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 16.56K
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什麼是CryptoCoinHash (CCH)

CCH (CryptoCoinHash) is a unique cryptocurrency with its dedicated blockchain network, powered by the secure SHA-256 hashing algorithm. Its primary purpose is to facilitate token creation through CounosCore, a blockchain framework derived from Omnilayer. CCH is available for trading on various reputable platforms such as dex-trade, Nanu.digital, ACDX.Cash, and purcow.io, offering users a versatile and reliable medium for digital asset management and exchange.

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CryptoCoinHash (CCH) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 CryptoCoinHash (CCH) 的其他問題

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CCH 兌換爲當地貨幣

1 CCH 兌換 AUD
A$1.62162
1 CCH 兌換 GBP
0.81081
1 CCH 兌換 EUR
0.97097
1 CCH 兌換 USD
$1.001
1 CCH 兌換 MYR
RM4.49449
1 CCH 兌換 TRY
35.45542
1 CCH 兌換 JPY
¥157.82767
1 CCH 兌換 RUB
101.73163
1 CCH 兌換 INR
86.27619
1 CCH 兌換 IDR
Rp16,409.83344
1 CCH 兌換 PHP
59.059
1 CCH 兌換 EGP
￡E.50.58053
1 CCH 兌換 BRL
R$6.12612
1 CCH 兌換 CAD
C$1.44144
1 CCH 兌換 BDT
122.10198
1 CCH 兌換 NGN
1,551.93038
1 CCH 兌換 UAH
42.32228
1 CCH 兌換 VES
Bs53.053
1 CCH 兌換 PKR
Rs278.74847
1 CCH 兌換 KZT
528.2277
1 CCH 兌換 THB
฿34.71468
1 CCH 兌換 TWD
NT$33.14311
1 CCH 兌換 CHF
Fr0.91091
1 CCH 兌換 HKD
HK$7.78778
1 CCH 兌換 MAD
.د.م10.05004