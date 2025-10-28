Crypto Twitter（CT）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0.002489$ 0.002489 $ 0.002489 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） +0.61% 漲跌幅（1D） -1.71% 漲跌幅（7D） +2.70% 漲跌幅（7D） +2.70%

Crypto Twitter（CT）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，CT 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。CT 的歷史最高價為 $ 0.002489，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，CT 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.61%，過去 24 小時內變動為 -1.71%，過去 7 天內累計變動為 +2.70%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Crypto Twitter（CT）市場資訊

市值 $ 30.35K$ 30.35K $ 30.35K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 30.35K$ 30.35K $ 30.35K 流通量 913.19M 913.19M 913.19M 總供應量 913,187,791.739714 913,187,791.739714 913,187,791.739714

Crypto Twitter 的目前市值為 $ 30.35K, 它過去 24 小時的交易量為 --。CT 的流通量為 913.19M，總供應量是 913187791.739714，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 30.35K。