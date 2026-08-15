Crypto Trading Fund 今日價格

Crypto Trading Fund (CTF) 今日實時價格為 $ 0.00728741，過去 24 小時內變化了 60.38%。目前 CTF 兌 USD 的匯率為 $ 0.00728741 每 CTF。

Crypto Trading Fund 目前市值在 $ 1,733,799 排名第 #-，流通供應量為 237.92M CTF。過去 24 小時內，CTF 的交易價格在 $ 0.00720437（低點）和 $ 0.01843646（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 2.33，而歷史最低價為 $ 0.00713262。

短期表現方面，CTF 在過去一小時內波動了 +0.12%，過去7 天內波動了 -13.22%。過去一天，總交易量達到 $ 7.69。

Crypto Trading Fund（CTF）市場資訊

市值 $ 1.73M$ 1.73M $ 1.73M 成交量（24H） $ 7.69$ 7.69 $ 7.69 完全稀釋市值 $ 1.73M$ 1.73M $ 1.73M 流通量 237.92M 237.92M 237.92M 總供應量 237,915,571.6118426 237,915,571.6118426 237,915,571.6118426

Crypto Trading Fund 的目前市值為 $ 1.73M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 7.69。CTF 的流通量為 237.92M，總供應量是 237915571.6118426，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.73M。