Crypto Paradise 今日價格

Crypto Paradise (SEAL) 今日實時價格為 $ 0.00322402，過去 24 小時內變化了 42.34%。目前 SEAL 兌 USD 的匯率為 $ 0.00322402 每 SEAL。

Crypto Paradise 目前市值在 $ 322,351 排名第 #-，流通供應量為 100.00M SEAL。過去 24 小時內，SEAL 的交易價格在 $ 0.00218254（低點）和 $ 0.00390554（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00390554，而歷史最低價為 $ 0.00143003。

短期表現方面，SEAL 在過去一小時內波動了 -3.74%，過去7 天內波動了 +44.67%。過去一天，總交易量達到 $ 18.13K。

Crypto Paradise（SEAL）市場資訊

市值 $ 322.35K$ 322.35K $ 322.35K 成交量（24H） $ 18.13K$ 18.13K $ 18.13K 完全稀釋市值 $ 322.35K$ 322.35K $ 322.35K 流通量 100.00M 100.00M 100.00M 總供應量 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Crypto Paradise 的目前市值為 $ 322.35K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 18.13K。SEAL 的流通量為 100.00M，總供應量是 100000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 322.35K。