Crypto KIT 圖標

Crypto KIT 價格 (KIT)

USD

Crypto KIT (KIT) 實時價格圖表

--
----
+0.60%(1D)

今天 Crypto KIT (KIT) 的價格

今天 Crypto KIT (KIT) 的實時價格爲 0.00002032 USD。目前其市值爲 $ 20.32K USD。KIT 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Crypto KIT 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 3.41 USD
- Crypto KIT 當天價格變化爲 +0.64%
- 其循環供應量爲 1.00B USD

在獲取 MEXC 上從 KIT兌換USD 價格的實時價格更新。隨時了解最新數據和市場分析。這對於在快節奏的加密貨幣市場中做出明智的交易決策至關重要。MEXC 是您獲取準確的 KIT 價格信息的首選平臺。

Crypto KIT (KIT) 價格表現 USD

今天內，Crypto KIT 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，Crypto KIT 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0000050476
在過去60天內，Crypto KIT 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0000062154
在過去90天內，Crypto KIT 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.000007312645496245338

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0+0.64%
30天$ -0.0000050476-24.84%
60天$ +0.0000062154+30.59%
90天$ +0.000007312645496245338+56.22%

Crypto KIT (KIT) 價格分析

Crypto KIT 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00002009
$ 0.00002009$ 0.00002009

$ 0.00002036
$ 0.00002036$ 0.00002036

$ 0.00521425
$ 0.00521425$ 0.00521425

--

+0.64%

-29.87%

Crypto KIT (KIT) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 20.32K
$ 20.32K$ 20.32K

$ 3.41
$ 3.41$ 3.41

1.00B
1.00B 1.00B

什麼是Crypto KIT (KIT)

CryptoKIT is a fair launch meme token. It was initially created by a CIS influencer as a fun experiment for his audience to trade among themselves. However, the project quickly gained traction, far exceeding initial expectations. The token's market capitalization reached up to $10 million, and the number of holders almost hit 3,000. In the future we plan to add AI integration, develop crypto training for beginners, and build a large and strong community.

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

Crypto KIT (KIT) 資源

官網

大家還在問：關於 Crypto KIT (KIT) 的其他問題

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其當前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的鏈接也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

KIT 兌換爲當地貨幣

1 KIT 兌換 AUD
A$0.0000329184
1 KIT 兌換 GBP
0.0000164592
1 KIT 兌換 EUR
0.0000197104
1 KIT 兌換 USD
$0.00002032
1 KIT 兌換 MYR
RM0.0000912368
1 KIT 兌換 TRY
0.000719328
1 KIT 兌換 JPY
¥0.003209544
1 KIT 兌換 RUB
0.00207772
1 KIT 兌換 INR
0.0017493488
1 KIT 兌換 IDR
Rp0.3277418896
1 KIT 兌換 PHP
0.0011913616
1 KIT 兌換 EGP
￡E.0.001027176
1 KIT 兌換 BRL
R$0.0001237488
1 KIT 兌換 CAD
C$0.0000292608
1 KIT 兌換 BDT
0.0024786336
1 KIT 兌換 NGN
0.0315037216
1 KIT 兌換 UAH
0.0008591296
1 KIT 兌換 VES
Bs0.00107696
1 KIT 兌換 PKR
Rs0.0056585104
1 KIT 兌換 KZT
0.010722864
1 KIT 兌換 THB
฿0.0007049008
1 KIT 兌換 TWD
NT$0.0006713728
1 KIT 兌換 CHF
Fr0.0000184912
1 KIT 兌換 HKD
HK$0.0001580896
1 KIT 兌換 MAD
.د.م0.0002040128