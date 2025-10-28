crypto is a joke（JOKECOIN）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00001002 $ 0.00001002 $ 0.00001002 24H最低價 $ 0.00001035 $ 0.00001035 $ 0.00001035 24H最高價 24H最低價 $ 0.00001002$ 0.00001002 $ 0.00001002 24H最高價 $ 0.00001035$ 0.00001035 $ 0.00001035 歷史最高 $ 0.00020826$ 0.00020826 $ 0.00020826 最低價 $ 0.00000896$ 0.00000896 $ 0.00000896 漲跌幅（1H） -- 漲跌幅（1D） -1.47% 漲跌幅（7D） +2.78% 漲跌幅（7D） +2.78%

crypto is a joke（JOKECOIN）目前實時價格為 $0.00001012。過去 24 小時內，JOKECOIN 的交易價格在 $ 0.00001002 至 $ 0.00001035 之間波動，市場活躍度顯著。JOKECOIN 的歷史最高價為 $ 0.00020826，歷史最低價為 $ 0.00000896。

從短期表現來看，JOKECOIN 在過去 1 小時內的價格變動為 --，過去 24 小時內變動為 -1.47%，過去 7 天內累計變動為 +2.78%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

crypto is a joke（JOKECOIN）市場資訊

市值 $ 10.11K$ 10.11K $ 10.11K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 10.11K$ 10.11K $ 10.11K 流通量 999.26M 999.26M 999.26M 總供應量 999,262,994.809596 999,262,994.809596 999,262,994.809596

crypto is a joke 的目前市值為 $ 10.11K, 它過去 24 小時的交易量為 --。JOKECOIN 的流通量為 999.26M，總供應量是 999262994.809596，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 10.11K。