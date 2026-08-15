Crypto Deal Token 今日價格

Crypto Deal Token (CDT) 今日實時價格為 $ 0.054579，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 CDT 兌 USD 的匯率為 $ 0.054579 每 CDT。

Crypto Deal Token 目前市值在 $ 30,073 排名第 #-，流通供應量為 551.00K CDT。過去 24 小時內，CDT 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 14.27，而歷史最低價為 $ 0.052003。

短期表現方面，CDT 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -0.09%。過去一天，總交易量達到 $ 1.09。

Crypto Deal Token（CDT）市場資訊

市值 $ 30.07K$ 30.07K $ 30.07K 成交量（24H） $ 1.09$ 1.09 $ 1.09 完全稀釋市值 $ 30.07K$ 30.07K $ 30.07K 流通量 551.00K 551.00K 551.00K 總供應量 551,000.0 551,000.0 551,000.0

Crypto Deal Token 的目前市值為 $ 30.07K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 1.09。CDT 的流通量為 551.00K，總供應量是 551000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 30.07K。