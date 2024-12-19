Crypto Carbon Energy 圖標

Crypto Carbon Energy 價格 (CYCE)

USD

Crypto Carbon Energy (CYCE) 實時價格圖表

$0.076417
$0.076417$0.076417
+95.80%(1D)

今天 Crypto Carbon Energy (CYCE) 的價格

今天 Crypto Carbon Energy (CYCE) 的實時價格爲 0.076417 USD。目前其市值爲 $ 1.55M USD。CYCE 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Crypto Carbon Energy 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 85.82 USD
- Crypto Carbon Energy 當天價格變化爲 +95.87%
- 其循環供應量爲 20.28M USD

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Crypto Carbon Energy (CYCE) 價格表現 USD

今天內，Crypto Carbon Energy 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.03740263
在過去30天內，Crypto Carbon Energy 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0422325198
在過去60天內，Crypto Carbon Energy 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0364569153
在過去90天內，Crypto Carbon Energy 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.09625386714628319

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.03740263+95.87%
30天$ -0.0422325198-55.26%
60天$ -0.0364569153-47.70%
90天$ -0.09625386714628319-55.74%

Crypto Carbon Energy (CYCE) 價格分析

Crypto Carbon Energy 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.0389143
$ 0.0389143$ 0.0389143

$ 0.079781
$ 0.079781$ 0.079781

$ 0.799948
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-0.00%

+95.87%

-0.62%

Crypto Carbon Energy (CYCE) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 1.55M
$ 1.55M$ 1.55M

$ 85.82
$ 85.82$ 85.82

20.28M
20.28M 20.28M

什麼是Crypto Carbon Energy (CYCE)

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Crypto Carbon Energy (CYCE) 資源

官網

大家還在問：關於 Crypto Carbon Energy (CYCE) 的其他問題

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CYCE 兌換爲當地貨幣

1 CYCE 兌換 AUD
A$0.1222672
1 CYCE 兌換 GBP
0.06036943
1 CYCE 兌換 EUR
0.07336032
1 CYCE 兌換 USD
$0.076417
1 CYCE 兌換 MYR
RM0.3438765
1 CYCE 兌換 TRY
2.67994419
1 CYCE 兌換 JPY
¥11.99823317
1 CYCE 兌換 RUB
7.90075363
1 CYCE 兌換 INR
6.50537921
1 CYCE 兌換 IDR
Rp1,252.73750448
1 CYCE 兌換 PHP
4.51242385
1 CYCE 兌換 EGP
￡E.3.89038947
1 CYCE 兌換 BRL
R$0.48219127
1 CYCE 兌換 CAD
C$0.10927631
1 CYCE 兌換 BDT
9.1318315
1 CYCE 兌換 NGN
118.8437184
1 CYCE 兌換 UAH
3.20722149
1 CYCE 兌換 VES
Bs3.82085
1 CYCE 兌換 PKR
Rs21.26226608
1 CYCE 兌換 KZT
39.94545841
1 CYCE 兌換 THB
฿2.63485816
1 CYCE 兌換 TWD
NT$2.49425088
1 CYCE 兌換 CHF
Fr0.06801113
1 CYCE 兌換 HKD
HK$0.59376009
1 CYCE 兌換 MAD
.د.م0.76264166