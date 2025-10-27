CrypstocksAI（MVP）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00063808 $ 0.00063808 $ 0.00063808 24H最低價 $ 0.00089331 $ 0.00089331 $ 0.00089331 24H最高價 24H最低價 $ 0.00063808$ 0.00063808 $ 0.00063808 24H最高價 $ 0.00089331$ 0.00089331 $ 0.00089331 歷史最高 $ 0.02268711$ 0.02268711 $ 0.02268711 最低價 $ 0.00052286$ 0.00052286 $ 0.00052286 漲跌幅（1H） -2.61% 漲跌幅（1D） -17.42% 漲跌幅（7D） -31.83% 漲跌幅（7D） -31.83%

CrypstocksAI（MVP）目前實時價格為 $0.00068004。過去 24 小時內，MVP 的交易價格在 $ 0.00063808 至 $ 0.00089331 之間波動，市場活躍度顯著。MVP 的歷史最高價為 $ 0.02268711，歷史最低價為 $ 0.00052286。

從短期表現來看，MVP 在過去 1 小時內的價格變動為 -2.61%，過去 24 小時內變動為 -17.42%，過去 7 天內累計變動為 -31.83%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

CrypstocksAI（MVP）市場資訊

市值 $ 681.33K$ 681.33K $ 681.33K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 681.33K$ 681.33K $ 681.33K 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

CrypstocksAI 的目前市值為 $ 681.33K, 它過去 24 小時的交易量為 --。MVP 的流通量為 1.00B，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 681.33K。