CryingNTheCasino 今日價格

CryingNTheCasino (TEARY) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.42%。目前 TEARY 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 TEARY。

CryingNTheCasino 目前市值在 $ 89,804 排名第 #-，流通供應量為 997.67M TEARY。過去 24 小時內，TEARY 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，TEARY 在過去一小時內波動了 +0.04%，過去7 天內波動了 -2.66%。過去一天，總交易量達到 --。

CryingNTheCasino（TEARY）市場資訊

市值 $ 89.80K$ 89.80K $ 89.80K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 89.80K$ 89.80K $ 89.80K 流通量 997.67M 997.67M 997.67M 總供應量 997,669,227.8143371 997,669,227.8143371 997,669,227.8143371

CryingNTheCasino 的目前市值為 $ 89.80K, 它過去 24 小時的交易量為 --。TEARY 的流通量為 997.67M，總供應量是 997669227.8143371，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 89.80K。