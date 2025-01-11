Crux Finance 圖標

Crux Finance 價格 (CRUX)

USD

Crux Finance (CRUX) 實時價格圖表

$0.00338122
$0.00338122$0.00338122
-1.20%(1D)

今天 Crux Finance (CRUX) 的價格

今天 Crux Finance (CRUX) 的實時價格爲 0.00338771 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。CRUX 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Crux Finance 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 3.32 USD
- Crux Finance 當天價格變化爲 -1.07%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Crux Finance (CRUX) 價格表現 USD

今天內，Crux Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，Crux Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0011480105
在過去60天內，Crux Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0014001358
在過去90天內，Crux Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0012881078731475102

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0-1.07%
30天$ -0.0011480105-33.88%
60天$ +0.0014001358+41.33%
90天$ +0.0012881078731475102+61.35%

Crux Finance (CRUX) 價格分析

Crux Finance 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00337905
$ 0.00337905$ 0.00337905

$ 0.0034562
$ 0.0034562$ 0.0034562

$ 0.01890537
$ 0.01890537$ 0.01890537

-0.16%

-1.07%

-23.25%

Crux Finance (CRUX) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 3.32
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什麼是Crux Finance (CRUX)

The Crux token serves as the platform's primary payment option, providing subscribers a 30% discount, distributing 25% of revenue to staked token holders, and offering yield farming and a loyalty program based on user metrics.

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Crux Finance (CRUX) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Crux Finance (CRUX) 的其他問題

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其當前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的鏈接也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

CRUX 兌換爲當地貨幣

1 CRUX 兌換 AUD
A$0.0054880902
1 CRUX 兌換 GBP
0.0027440451
1 CRUX 兌換 EUR
0.0032860787
1 CRUX 兌換 USD
$0.00338771
1 CRUX 兌換 MYR
RM0.0152108179
1 CRUX 兌換 TRY
0.1199926882
1 CRUX 兌換 JPY
¥0.5341402357
1 CRUX 兌換 RUB
0.3442929673
1 CRUX 兌換 INR
0.2919867249
1 CRUX 兌換 IDR
Rp55.5362206224
1 CRUX 兌換 PHP
0.19987489
1 CRUX 兌換 EGP
￡E.0.1711809863
1 CRUX 兌換 BRL
R$0.0207327852
1 CRUX 兌換 CAD
C$0.0048783024
1 CRUX 兌換 BDT
0.4132328658
1 CRUX 兌換 NGN
5.2522378298
1 CRUX 兌換 UAH
0.1432323788
1 CRUX 兌換 VES
Bs0.17954863
1 CRUX 兌換 PKR
Rs0.9433756037
1 CRUX 兌換 KZT
1.787694567
1 CRUX 兌換 THB
฿0.1174857828
1 CRUX 兌換 TWD
NT$0.1121670781
1 CRUX 兌換 CHF
Fr0.0030828161
1 CRUX 兌換 HKD
HK$0.0263563838
1 CRUX 兌換 MAD
.د.م0.0340126084