Crustafarianism 今日價格

Crustafarianism (CRUST) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 1.69%。目前 CRUST 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 CRUST。

Crustafarianism 目前市值在 $ 49,565 排名第 #-，流通供應量為 999.90M CRUST。過去 24 小時內，CRUST 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.0041816，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，CRUST 在過去一小時內波動了 +0.04%，過去7 天內波動了 +0.85%。過去一天，總交易量達到 --。

Crustafarianism（CRUST）市場資訊

市值 $ 49.57K$ 49.57K $ 49.57K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 49.57K$ 49.57K $ 49.57K 流通量 999.90M 999.90M 999.90M 總供應量 999,897,745.889097 999,897,745.889097 999,897,745.889097

Crustafarianism 的目前市值為 $ 49.57K, 它過去 24 小時的交易量為 --。CRUST 的流通量為 999.90M，總供應量是 999897745.889097，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 49.57K。