Crust Shadow 圖標

Crust Shadow 價格 (CSM)

USD

Crust Shadow (CSM) 實時價格圖表

$0.00617686
$0.00617686$0.00617686
-0.40%(1D)

今天 Crust Shadow (CSM) 的價格

今天 Crust Shadow (CSM) 的實時價格爲 0.00617686 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。CSM 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Crust Shadow 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 2.09K USD
- Crust Shadow 當天價格變化爲 -0.46%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Crust Shadow (CSM) 價格表現 USD

今天內，Crust Shadow 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，Crust Shadow 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0006647623
在過去60天內，Crust Shadow 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0031473763
在過去90天內，Crust Shadow 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.001776420594599906

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0-0.46%
30天$ +0.0006647623+10.76%
60天$ +0.0031473763+50.95%
90天$ +0.001776420594599906+40.37%

Crust Shadow (CSM) 價格分析

Crust Shadow 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00551279
$ 0.00551279$ 0.00551279

$ 0.00628878
$ 0.00628878$ 0.00628878

$ 0.166
$ 0.166$ 0.166

-0.04%

-0.46%

-23.11%

Crust Shadow (CSM) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 2.09K
$ 2.09K$ 2.09K

0.00
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什麼是Crust Shadow (CSM)

CRUST implements the incentive layer protocol for decentralized storage, and vision to building a decentralized cloud ecosystem.

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Crust Shadow (CSM) 資源

官網

大家還在問：關於 Crust Shadow (CSM) 的其他問題

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CSM 兌換爲當地貨幣

1 CSM 兌換 AUD
A$0.0100065132
1 CSM 兌換 GBP
0.0050032566
1 CSM 兌換 EUR
0.0059915542
1 CSM 兌換 USD
$0.00617686
1 CSM 兌換 MYR
RM0.0277341014
1 CSM 兌換 TRY
0.2187843812
1 CSM 兌換 JPY
¥0.9739055162
1 CSM 兌換 RUB
0.6277542818
1 CSM 兌換 INR
0.5323835634
1 CSM 兌換 IDR
Rp101.2599837984
1 CSM 兌換 PHP
0.36443474
1 CSM 兌換 EGP
￡E.0.3121167358
1 CSM 兌換 BRL
R$0.0378023832
1 CSM 兌換 CAD
C$0.0088946784
1 CSM 兌換 BDT
0.7534533828
1 CSM 兌換 NGN
9.5764802068
1 CSM 兌換 UAH
0.2611576408
1 CSM 兌換 VES
Bs0.32737358
1 CSM 兌換 PKR
Rs1.7200702042
1 CSM 兌換 KZT
3.259529022
1 CSM 兌換 THB
฿0.2142135048
1 CSM 兌換 TWD
NT$0.2045158346
1 CSM 兌換 CHF
Fr0.0056209426
1 CSM 兌換 HKD
HK$0.0480559708
1 CSM 兌換 MAD
.د.م0.0620156744