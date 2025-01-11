Crown Sovereign 圖標

Crown Sovereign 價格 (CSOV)

USD

Crown Sovereign (CSOV) 實時價格圖表

$0.00215022
$0.00215022$0.00215022
-2.60%(1D)

今天 Crown Sovereign (CSOV) 的價格

今天 Crown Sovereign (CSOV) 的實時價格爲 0.0021492 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。CSOV 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Crown Sovereign 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 13.14K USD
- Crown Sovereign 當天價格變化爲 -2.73%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Crown Sovereign (CSOV) 價格表現 USD

今天內，Crown Sovereign 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，Crown Sovereign 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0015068269
在過去60天內，Crown Sovereign 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0039374700
在過去90天內，Crown Sovereign 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.000539242881233023

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0-2.73%
30天$ +0.0015068269+70.11%
60天$ +0.0039374700+183.21%
90天$ +0.000539242881233023+33.49%

Crown Sovereign (CSOV) 價格分析

Crown Sovereign 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00214705
$ 0.00214705$ 0.00214705

$ 0.00224447
$ 0.00224447$ 0.00224447

$ 0.159523
$ 0.159523$ 0.159523

+0.01%

-2.73%

-12.13%

Crown Sovereign (CSOV) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 13.14K
$ 13.14K$ 13.14K

0.00
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什麼是Crown Sovereign (CSOV)

The CSOV token is backed by a quantum-resistant blockchain protocol, developed exclusively by Crown Sterling. The Crown Sovereign (CSOV) has been successfully engineered to be the first blockchain utility for One-Time Pad encryption, enabling secure communication, data protection and control.

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Crown Sovereign (CSOV) 資源

官網

大家還在問：關於 Crown Sovereign (CSOV) 的其他問題

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CSOV 兌換爲當地貨幣

1 CSOV 兌換 AUD
A$0.003481704
1 CSOV 兌換 GBP
0.001740852
1 CSOV 兌換 EUR
0.002084724
1 CSOV 兌換 USD
$0.0021492
1 CSOV 兌換 MYR
RM0.009649908
1 CSOV 兌換 TRY
0.076124664
1 CSOV 兌換 JPY
¥0.338864364
1 CSOV 兌換 RUB
0.218423196
1 CSOV 兌換 INR
0.185239548
1 CSOV 兌換 IDR
Rp35.232781248
1 CSOV 兌換 PHP
0.1268028
1 CSOV 兌換 EGP
￡E.0.108599076
1 CSOV 兌換 BRL
R$0.013153104
1 CSOV 兌換 CAD
C$0.003094848
1 CSOV 兌換 BDT
0.262159416
1 CSOV 兌換 NGN
3.332076696
1 CSOV 兌換 UAH
0.090868176
1 CSOV 兌換 VES
Bs0.1139076
1 CSOV 兌換 PKR
Rs0.598487724
1 CSOV 兌換 KZT
1.13413284
1 CSOV 兌換 THB
฿0.074534256
1 CSOV 兌換 TWD
NT$0.071160012
1 CSOV 兌換 CHF
Fr0.001955772
1 CSOV 兌換 HKD
HK$0.016720776
1 CSOV 兌換 MAD
.د.م0.021577968