Crown by Third Time Games 今日價格

Crown by Third Time Games (CROWN) 今日實時價格為 $ 0.00531754，過去 24 小時內變化了 31.46%。目前 CROWN 兌 USD 的匯率為 $ 0.00531754 每 CROWN。

Crown by Third Time Games 目前市值在 $ 1,329,383 排名第 #-，流通供應量為 250.00M CROWN。過去 24 小時內，CROWN 的交易價格在 $ 0.00397075（低點）和 $ 0.00531731（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 1.98，而歷史最低價為 $ 0.00227347。

短期表現方面，CROWN 在過去一小時內波動了 +5.08%，過去7 天內波動了 +85.67%。過去一天，總交易量達到 $ 5.47K。

Crown by Third Time Games（CROWN）市場資訊

市值 $ 1.33M$ 1.33M $ 1.33M 成交量（24H） $ 5.47K$ 5.47K $ 5.47K 完全稀釋市值 $ 1.33M$ 1.33M $ 1.33M 流通量 250.00M 250.00M 250.00M 總供應量 250,000,000.0 250,000,000.0 250,000,000.0

Crown by Third Time Games 的目前市值為 $ 1.33M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 5.47K。CROWN 的流通量為 250.00M，總供應量是 250000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.33M。