Crown BRLV 今日價格

Crown BRLV (BRLV) 今日實時價格為 $ 0.191318，過去 24 小時內變化了 0.58%。目前 BRLV 兌 USD 的匯率為 $ 0.191318 每 BRLV。

Crown BRLV 目前市值在 $ 71,704,291 排名第 #-，流通供應量為 374.78M BRLV。過去 24 小時內，BRLV 的交易價格在 $ 0.190545（低點）和 $ 0.193009（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.204863，而歷史最低價為 $ 0.187398。

短期表現方面，BRLV 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -2.52%。過去一天，總交易量達到 $ 6.46K。

Crown BRLV（BRLV）市場資訊

市值 $ 71.70M$ 71.70M $ 71.70M 成交量（24H） $ 6.46K$ 6.46K $ 6.46K 完全稀釋市值 $ 71.70M$ 71.70M $ 71.70M 流通量 374.78M 374.78M 374.78M 總供應量 374,782,329.3728299 374,782,329.3728299 374,782,329.3728299

Crown BRLV 的目前市值為 $ 71.70M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 6.46K。BRLV 的流通量為 374.78M，總供應量是 374782329.3728299，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 71.70M。