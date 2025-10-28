CrowdStrike xStock（CRWDX）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 526.52 24H最高價 $ 536.07 歷史最高 $ 536.07 最低價 $ 403.98 漲跌幅（1H） -0.01% 漲跌幅（1D） +0.08% 漲跌幅（7D） +7.17%

CrowdStrike xStock（CRWDX）目前實時價格為 $531.13。過去 24 小時內，CRWDX 的交易價格在 $ 526.52 至 $ 536.07 之間波動，市場活躍度顯著。CRWDX 的歷史最高價為 $ 536.07，歷史最低價為 $ 403.98。

從短期表現來看，CRWDX 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.01%，過去 24 小時內變動為 +0.08%，過去 7 天內累計變動為 +7.17%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

CrowdStrike xStock（CRWDX）市場資訊

市值 $ 214.88K 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 11.22M 流通量 404.57 總供應量 21,120.0

CrowdStrike xStock 的目前市值為 $ 214.88K, 它過去 24 小時的交易量為 --。CRWDX 的流通量為 404.57，總供應量是 21120.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 11.22M。