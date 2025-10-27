CROTCH（CROTCH）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00597234 $ 0.00597234 $ 0.00597234 24H最低價 $ 0.00684595 $ 0.00684595 $ 0.00684595 24H最高價 24H最低價 $ 0.00597234$ 0.00597234 $ 0.00597234 24H最高價 $ 0.00684595$ 0.00684595 $ 0.00684595 歷史最高 $ 0.01267094$ 0.01267094 $ 0.01267094 最低價 $ 0.00536047$ 0.00536047 $ 0.00536047 漲跌幅（1H） -0.46% 漲跌幅（1D） -10.13% 漲跌幅（7D） -9.09% 漲跌幅（7D） -9.09%

CROTCH（CROTCH）目前實時價格為 $0.00606307。過去 24 小時內，CROTCH 的交易價格在 $ 0.00597234 至 $ 0.00684595 之間波動，市場活躍度顯著。CROTCH 的歷史最高價為 $ 0.01267094，歷史最低價為 $ 0.00536047。

從短期表現來看，CROTCH 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.46%，過去 24 小時內變動為 -10.13%，過去 7 天內累計變動為 -9.09%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

CROTCH（CROTCH）市場資訊

市值 $ 428.80K$ 428.80K $ 428.80K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 2.43M$ 2.43M $ 2.43M 流通量 70.72M 70.72M 70.72M 總供應量 400,000,000.0 400,000,000.0 400,000,000.0

CROTCH 的目前市值為 $ 428.80K, 它過去 24 小時的交易量為 --。CROTCH 的流通量為 70.72M，總供應量是 400000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 2.43M。