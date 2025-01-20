Crosschain IOTX 圖標

Crosschain IOTX 價格 (CIOTX)

USD

Crosschain IOTX (CIOTX) 實時價格圖表

$0.03462566
$0.03462566$0.03462566
-6.30%(1D)

今天 Crosschain IOTX (CIOTX) 的價格

今天 Crosschain IOTX (CIOTX) 的實時價格爲 0.03462566 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。CIOTX 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Crosschain IOTX 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 17.82K USD
- Crosschain IOTX 當天價格變化爲 -6.33%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Crosschain IOTX (CIOTX) 價格表現 USD

今天內，Crosschain IOTX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00234344859942792
在過去30天內，Crosschain IOTX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0019403354
在過去60天內，Crosschain IOTX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0055208364
在過去90天內，Crosschain IOTX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00638607570630626

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00234344859942792-6.33%
30天$ -0.0019403354-5.60%
60天$ -0.0055208364-15.94%
90天$ -0.00638607570630626-15.57%

Crosschain IOTX (CIOTX) 價格分析

Crosschain IOTX 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.03350201
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$ 0.03803613
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$ 0.251782
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-0.67%

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-0.99%

Crosschain IOTX (CIOTX) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 17.82K
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什麼是Crosschain IOTX (CIOTX)

Crosschain Tokens, such as CIOTX, is a wrapped token that can be bridged to any networks via iotube.

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Crosschain IOTX (CIOTX) 資源

官網

大家還在問：關於 Crosschain IOTX (CIOTX) 的其他問題

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CIOTX 兌換爲當地貨幣

1 CIOTX 兌換 AUD
A$0.055401056
1 CIOTX 兌換 GBP
0.0280467846
1 CIOTX 兌換 EUR
0.0332406336
1 CIOTX 兌換 USD
$0.03462566
1 CIOTX 兌換 MYR
RM0.1554692134
1 CIOTX 兌換 TRY
1.2316347262
1 CIOTX 兌換 JPY
¥5.406796809
1 CIOTX 兌換 RUB
3.5311248068
1 CIOTX 兌換 INR
2.996850873
1 CIOTX 兌換 IDR
Rp567.6336796704
1 CIOTX 兌換 PHP
2.0259473666
1 CIOTX 兌換 EGP
￡E.1.7430557244
1 CIOTX 兌換 BRL
R$0.2105240128
1 CIOTX 兌換 CAD
C$0.0498609504
1 CIOTX 兌換 BDT
4.2066714334
1 CIOTX 兌換 NGN
53.849826432
1 CIOTX 兌換 UAH
1.457740286
1 CIOTX 兌換 VES
Bs1.86978564
1 CIOTX 兌換 PKR
Rs9.6474013892
1 CIOTX 兌換 KZT
18.36891263
1 CIOTX 兌換 THB
฿1.1873138814
1 CIOTX 兌換 TWD
NT$1.133990365
1 CIOTX 兌換 CHF
Fr0.0315093506
1 CIOTX 兌換 HKD
HK$0.2693876348
1 CIOTX 兌換 MAD
.د.م0.3476416264