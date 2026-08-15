Cross The Ages 今日價格

Cross The Ages (CTA) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 9.27%。目前 CTA 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 CTA。

Cross The Ages 目前市值在 $ 126,833 排名第 #-，流通供應量為 499.04M CTA。過去 24 小時內，CTA 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.462556，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，CTA 在過去一小時內波動了 +0.04%，過去7 天內波動了 -35.40%。過去一天，總交易量達到 $ 106.62。

Cross The Ages（CTA）市場資訊

市值 $ 126.83K$ 126.83K $ 126.83K 成交量（24H） $ 106.62$ 106.62 $ 106.62 完全稀釋市值 $ 126.83K$ 126.83K $ 126.83K 流通量 499.04M 499.04M 499.04M 總供應量 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Cross The Ages 的目前市值為 $ 126.83K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 106.62。CTA 的流通量為 499.04M，總供應量是 500000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 126.83K。