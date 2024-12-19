CropperFinance 圖標

CropperFinance 價格 (CRP)

USD

CropperFinance (CRP) 實時價格圖表

$0.00166137
$0.00166137$0.00166137
+0.80%(1D)

今天 CropperFinance (CRP) 的價格

今天 CropperFinance (CRP) 的實時價格爲 0.00166137 USD。目前其市值爲 $ 265.77K USD。CRP 兌換 USD 的價格爲實時更新。
CropperFinance 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 4.61K USD
- CropperFinance 當天價格變化爲 +0.81%
- 其循環供應量爲 160.00M USD

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CropperFinance (CRP) 價格表現 USD

今天內，CropperFinance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，CropperFinance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0004925166
在過去60天內，CropperFinance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0008040269
在過去90天內，CropperFinance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0014823648031399075

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0+0.81%
30天$ -0.0004925166-29.64%
60天$ -0.0008040269-48.39%
90天$ -0.0014823648031399075-47.15%

CropperFinance (CRP) 價格分析

CropperFinance 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00146946
$ 0.00146946$ 0.00146946

$ 0.00170318
$ 0.00170318$ 0.00170318

$ 1.45
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-2.28%

+0.81%

-0.73%

CropperFinance (CRP) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 265.77K
$ 265.77K$ 265.77K

$ 4.61K
$ 4.61K$ 4.61K

160.00M
160.00M 160.00M

什麼是CropperFinance (CRP)

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CropperFinance (CRP) 資源

官網

大家還在問：關於 CropperFinance (CRP) 的其他問題

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CRP 兌換爲當地貨幣

1 CRP 兌換 AUD
A$0.0026415783
1 CRP 兌換 GBP
0.0013124823
1 CRP 兌換 EUR
0.0015949152
1 CRP 兌換 USD
$0.00166137
1 CRP 兌換 MYR
RM0.007476165
1 CRP 兌換 TRY
0.0582974733
1 CRP 兌換 JPY
¥0.261499638
1 CRP 兌換 RUB
0.1715364525
1 CRP 兌換 INR
0.1413659733
1 CRP 兌換 IDR
Rp27.2355694128
1 CRP 兌換 PHP
0.0981038985
1 CRP 兌換 EGP
￡E.0.0845969604
1 CRP 兌換 BRL
R$0.0102506529
1 CRP 兌換 CAD
C$0.0023757591
1 CRP 兌換 BDT
0.1985503287
1 CRP 兌換 NGN
2.5797587223
1 CRP 兌換 UAH
0.0697443126
1 CRP 兌換 VES
Bs0.0830685
1 CRP 兌換 PKR
Rs0.4623758847
1 CRP 兌換 KZT
0.8716377705
1 CRP 兌換 THB
฿0.0574169472
1 CRP 兌換 TWD
NT$0.0542271168
1 CRP 兌換 CHF
Fr0.0014786193
1 CRP 兌換 HKD
HK$0.0129088449
1 CRP 兌換 MAD
.د.م0.0166635411