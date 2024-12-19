Cronos zkEVM CRO 價格 (ZKCRO)

USD

Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) 實時價格圖表

$0.182604
$0.182604$0.182604
-4.30%(1D)

今天 Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) 的價格

今天 Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) 的實時價格爲 0.182591 USD。目前其市值爲 $ 32.07M USD。ZKCRO 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Cronos zkEVM CRO 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 2.76K USD
- Cronos zkEVM CRO 當天價格變化爲 -4.38%
- 其循環供應量爲 175.16M USD

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Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) 價格表現 USD

今天內，Cronos zkEVM CRO 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0083655921169609
在過去30天內，Cronos zkEVM CRO 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0140618259
在過去60天內，Cronos zkEVM CRO 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.2494476623
在過去90天內，Cronos zkEVM CRO 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.09966394901861944

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.0083655921169609-4.38%
30天$ +0.0140618259+7.70%
60天$ +0.2494476623+136.62%
90天$ +0.09966394901861944+120.18%

Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) 價格分析

Cronos zkEVM CRO 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.16927
$ 0.16927$ 0.16927

$ 0.19794
$ 0.19794$ 0.19794

$ 0.229521
$ 0.229521$ 0.229521

+3.47%

-4.38%

-6.19%

Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 32.07M
$ 32.07M$ 32.07M

$ 2.76K
$ 2.76K$ 2.76K

175.16M
175.16M 175.16M

什麼是Cronos zkEVM CRO (ZKCRO)

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Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) 的其他問題

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加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其當前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的鏈接也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

ZKCRO 兌換爲當地貨幣

1 ZKCRO 兌換 AUD
A$0.2921456
1 ZKCRO 兌換 GBP
0.14424689
1 ZKCRO 兌換 EUR
0.17528736
1 ZKCRO 兌換 USD
$0.182591
1 ZKCRO 兌換 MYR
RM0.8216595
1 ZKCRO 兌換 TRY
6.40346637
1 ZKCRO 兌換 JPY
¥28.66861291
1 ZKCRO 兌換 RUB
18.87808349
1 ZKCRO 兌換 INR
15.54397183
1 ZKCRO 兌換 IDR
Rp2,993.29460304
1 ZKCRO 兌換 PHP
10.78199855
1 ZKCRO 兌換 EGP
￡E.9.29570781
1 ZKCRO 兌換 BRL
R$1.15214921
1 ZKCRO 兌換 CAD
C$0.26110513
1 ZKCRO 兌換 BDT
21.8196245
1 ZKCRO 兌換 NGN
283.9655232
1 ZKCRO 兌換 UAH
7.66334427
1 ZKCRO 兌換 VES
Bs9.12955
1 ZKCRO 兌換 PKR
Rs50.80411984
1 ZKCRO 兌換 KZT
95.44579343
1 ZKCRO 兌換 THB
฿6.29573768
1 ZKCRO 兌換 TWD
NT$5.95977024
1 ZKCRO 兌換 CHF
Fr0.16250599
1 ZKCRO 兌換 HKD
HK$1.41873207
1 ZKCRO 兌換 MAD
.د.م1.82225818