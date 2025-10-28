Crome（CROME）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0.322876$ 0.322876 $ 0.322876 最低價 $ 0.00907856$ 0.00907856 $ 0.00907856 漲跌幅（1H） -- 漲跌幅（1D） -- 漲跌幅（7D） -1.06% 漲跌幅（7D） -1.06%

Crome（CROME）目前實時價格為 $0.00969534。過去 24 小時內，CROME 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。CROME 的歷史最高價為 $ 0.322876，歷史最低價為 $ 0.00907856。

從短期表現來看，CROME 在過去 1 小時內的價格變動為 --，過去 24 小時內變動為 --，過去 7 天內累計變動為 -1.06%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Crome（CROME）市場資訊

市值 $ 9.70K$ 9.70K $ 9.70K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 9.70K$ 9.70K $ 9.70K 流通量 1.00M 1.00M 1.00M 總供應量 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Crome 的目前市值為 $ 9.70K, 它過去 24 小時的交易量為 --。CROME 的流通量為 1.00M，總供應量是 1000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 9.70K。